ビットゲット (Bitget)、ライブ配信サービスを開始し、暗号通貨コンテンツクリエイターのリアルタイムエンゲージメントを促進

セーシェル共和国ビクトリア発, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲットは、コンテンツクリエイターとその視聴者間のリアルタイムの交流を後押しするライブ機能を発表した。 この機能により、コンテンツクリエイター、インフルエンサー、プロトレーダーは、シームレスな画面共有、音声ストリーミング、共同ホスティング機能を含む、ライブ配信を行うことができる。これにより、クリエイターはコミュニティと直接やりとりすることが可能になる。 また、プラットフォームは、トークン推奨機能を搭載しており、視聴者はライブ配信中に暗号通貨を簡単に調べ、取引することができる。

この機能は、クリエイターに多様なツールを提供し、限定的なコンテンツ配信とオーディエンスエンゲージメントを促進するというビットゲットの戦略に沿ったものである。 リアルタイムチャット、スケジュール設定、リプレイ動画などの機能を組み込むことにより、ライブ配信終了後もコンテンツはアクセス可能でインタラクティブな状態が確保される。

「暗号通貨は、成長と損失が分単位、秒単位で起こる極めて急速に変化する金融エコシステムです。 ライブ機能により、ギグエコノミーが創出され、コンテンツクリエイターは、コピートレーディングのメリットを享受しながら、ユーザーにインタラクティブな体験を提供して、コミュニティを通じてもう一つのパッシブインカム源を獲得できます。 当社の目標は、コミュニティの貢献者とユーザーの皆様に、それぞれの取引ニーズに合った商品を提供することです」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

ライブ機能は、クリエイターに収益化の機会を提供する。 ライブ配信中の紹介制度とトークンプロモーションにより、クリエイターは、リーチを拡大しながら、収益を生み出すことができる。 ビットゲットは、認知度とオーディエンスエンゲージメントを最大化させるために、トラフィック支援ポリシーやテーマ別のライブイベントを含むプロモーション活動を実施し、クリエイターをサポートする予定である。

ビットゲットのライブ機能により、ユーザーは、暗号通貨に特化したコンテンツの品質と直接性を向上させるよう設計された、臨場感あふれるストリーミング体験にアクセスすることができる。 視聴者は、クリエイターが主導するセッションに参加して、市場動向、取引のインサイト、プロジェクト分析などについて詳しく学ぶことができる。 リアルタイム音声コミュニケーション、画面投影、複数スピーカー対応の配信などの機能を備えたこのプラットフォームにより、クリエイターはインタラクティブな配信を行うことができる。 ライブ機能ではまた、ユーザーが事前に配信をスケジュール設定したり、過去のリプレイ動画を再生したり、即時取引のプロンプトを通じて、配信中に掲載したトークンを購入したりすることも可能である。これらの機能はすべて、継続的な対話とコミュニティの成長を促進する、チャット機能を備えた専用のスペース内で利用できる。

ビットゲットライブ (Bitget Live) は、最大40%のキャッシュバックを提供する、業界初となるオンチェーンアフィリエイトプログラムを含む、クリエイター向けツールスイートをさらに拡充する。 ストラテジー・プラザ (Strategy Plaza) やインサイト (Insights) などのイニシアチブと組み合わせることで、ビットゲットは引き続き、収益化、エンゲージメント、ユーザー体験がシームレスに統合したクリエイターファーストのエコシステムを構築する。

ビットゲットでライブ配信を開始するには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグ、LALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資する場合は、失っても構わない資金のみを割り当てることが推奨される。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

