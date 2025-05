Bitget lanza la transmisión en vivo, acelerando la participación en tiempo real de los creadores de contenidos criptográficos

VICTORIA, Seychelles, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, anunció una función Live que impulsa la interacción en tiempo real entre los creadores de contenidos y sus audiencias. Con esta funcionalidad, los creadores de contenidos, influencers y operadores profesionales pueden transmitir en vivo, incluyendo funciones de pantalla compartida, transmisión de audio y copresentación sin interrupciones, lo que permite a los creadores interactuar directamente con su comunidad. Por otra parte, la plataforma integra funciones de recomendación de tokens, lo que permitirá a los espectadores descubrir y operar con criptomonedas sin esfuerzo durante las sesiones en vivo.

Esta característica se enmarca en la estrategia de Bitget de proporcionar a los creadores diversas herramientas que faciliten la difusión de contenidos exclusivos y la participación de la audiencia. Con el lanzamiento de funciones incorporadas como el chat en tiempo real, las opciones de programación y la disponibilidad de repeticiones, la plataforma garantiza que el contenido conserve su accesibilidad e interactividad más allá de la transmisión en vivo.

“Las criptomonedas son un ecosistema financiero que avanza a un ritmo extremadamente rápido, en el que el crecimiento y las pérdidas se producen en cuestión de minutos y segundos. La función Live genera una economía colaborativa para que los creadores de contenidos ofrezcan una experiencia interactiva a nuestros usuarios y, al mismo tiempo, aprovechen los beneficios del copy trading, lo que les permitirá disponer de una fuente de ingresos pasivos alternativa a través de su comunidad. Nuestro objetivo en este caso es proporcionar a los colaboradores y usuarios de nuestra comunidad productos que se ajusten a sus necesidades de negociación”, declaró Gracy Chen, directora general de Bitget.

La función Live presenta oportunidades de monetización para los creadores. Por medio de mecanismos de recomendación y promociones de tokens durante las sesiones en vivo, los creadores pueden generar ingresos a la vez que amplían su alcance. Bitget tiene previsto apoyar a los creadores con actividades promocionales, incluyendo políticas de apoyo al flujo de tráfico y eventos temáticos en directo, con el fin de maximizar la visibilidad y el compromiso de la audiencia.

Con la función Bitget Live, los usuarios podrán acceder a una experiencia de transmisión inmersiva, diseñada para ofrecer una mayor calidad e inmediatez de los contenidos centrados en las criptomonedas. La audiencia podrá participar en sesiones dirigidas por creadores que ofrecerán inmersiones exhaustivas en las tendencias del mercado, perspectivas comerciales y análisis de proyectos. Con funciones como la participación por voz en tiempo real, la proyección en pantalla y el alojamiento de varios altavoces, la plataforma permite a los creadores ofrecer transmisiones interactivas. La función Live también permite a los usuarios programar transmisiones con antelación, acceder a repeticiones anteriores e interactuar con los tokens cotizados a mitad de sesión a través de avisos de negociación instantáneos, en un espacio dedicado habilitado para el chat que promueve el diálogo continuo y el crecimiento de la comunidad.

Bitget Live se suma a un conjunto cada vez mayor de herramientas centradas en los creadores, incluido el primer programa de afiliación en cadena del sector que ofrece hasta un 40 % de reembolsos. Junto con iniciativas como Strategy Plaza e Insights, Bitget sigue construyendo un ecosistema centrado en los creadores en el que la monetización, el compromiso y la experiencia del usuario se integran a la perfección.

Para empezar a operar con Live en Bitget, consulte aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copia de operaciones (copy trading) y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece distintas soluciones y características Web3 integrales que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

