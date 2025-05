Bitget משיקה הזרמת תוכן בשידור חי, ומאיצה את המעורבות בזמן אמת עבור יוצרי תוכן קריפטוגרפי

ויקטוריה, איי סיישל, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על תכונת שידור חי המגבירה את האינטראקציה בזמן אמת בין יוצרי תוכן לקהל שלהם. בעזרת תכונה זו, יוצרי תוכן, משפיענים וסוחרים מקצועיים יכולים לעלות לשידור חי, לשתף באופן חלק תמונות מסך, להזרים אודיו וכן להשתמש ביכולות אירוח משותף המאפשרות ליוצרים ליצור קשר ישיר עם הקהילה שלהם. בנוסף, הפלטפורמה משלבת תכונות המלצה על מטבעות, מה שמאפשר לצופים לחקור ולסחור בשוק הקריפטוגרפי ללא מאמץ במהלך מפגשים חיים.

תכונה זו עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של Bitget לספק ליוצרים מגוון כלים המאפשרים אספקת תוכן בלעדית ומעורבות קהל. עם השקת תכונות מובנות כגון צ'אט בזמן אמת, אפשרויות תזמון וזמינות שידור חוזר, הפלטפורמה מבטיחה שהתוכן יישאר נגיש ואינטראקטיבי מעבר לשידור החי.

"הקריפטוגרפיה היא אקו סיסטם פיננסי שעובד בקצב מהיר ביותר, עולם בו צמיחה והפסד מתרחשים תוך דקות ושניות. תכונת השידור החי חיה יוצרת כלכלת גיג עבור יוצרי תוכן שיכולים לספק חוויה אינטראקטיבית למשתמשים שלנו, ובמקביל לקצור את היתרונות של מסחר בהעתקה, מה שמאפשר להם מקור הכנסה פסיבי חלופי באמצעות הקהילה שלהם. המטרה שלנו כאן היא לספק לתורמים ולמשתמשים בקהילה שלנו מוצרים שמהדהדים עם דרישות המסחר שלהם", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

תכונת השידור החי מציגה הזדמנויות מוניטיזציה ליוצרים. באמצעות מנגנוני הפניה וקידום אסימונים במהלך מפגשים חיים, יוצרים יכולים לייצר הכנסות תוך הרחבת טווח ההגעה שלהם. Bitget מתכננת לתמוך ביוצרים עם פעילויות קידום מכירות, כולל מדיניות תמיכה בתנועה ואירועים חיים מבוססי נושא, כדי לנצל באופן מרבי את הנראות ואת המעורבות שח הקהל.

בעזרת התכונה Bitget Live, משתמשים יכולים לגשת לחוויית הזרמת תוכן סוחפת, שתוכננה לשפר את האיכות והמיידיות של תוכן שממוקד בקריפטוגרפיה. קהלים יכולים להצטרף למפגשים בהנחיית יוצרים המציעים צלילה עמוקה למגמות השוק, תובנות מסחר וניתוח פרויקטים. בעזרת תכונות כגון מעורבות קולית בזמן אמת, הקרנת מסך ואירוח מפגשים עם מספר דוברים, הפלטפורמה מאפשרת ליוצרים להעביר שידורים אינטראקטיביים. תכונת השידור החי מאפשרת גם למשתמשים לתזמן שידורים מראש, לגשת לשידורים חוזרים ולקיים אינטראקציה עם אסימונים רשומים באמצע מפגשים באמצעות הנחיות מסחר מיידיות - והכל במרחב ייעודי המאפשר שיחה שמעודדת דיאלוג מתמשך וצמיחת קהילה.

התכונה Bitget Live מתווספת לחבילה הולכת וגדלה של כלים המתמקדים ביוצרים, כולל תוכנית הפניות ברשת הראשונה בתעשייה המציעה החזרים בגובה של עד 40%. בשילוב עם יוזמות כמו Strategy Plaza ו-Insights , בורסת Bitget ממשיכה לבנות מערכת אקו סיסטם ששמה את היוצר בראש סדר העדיפויות שבה מונטיזציה, מעורבות וחווית משתמש משולבים בצורה חלקה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

