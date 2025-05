Bogotá-Región se posiciona como hub estratégico para la industria aeronáutica en ALTA CCMA & MRO 2025

BOGOTÁ, Colombia, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest in Bogotá, agencia de promoción de inversión de la ciudad, socializará el proyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto (BCA) en la conferencia más importante de mantenimiento y compras técnicas de aviación en América Latina.

En el marco de la conferencia ALTA CCMA & MRO 2025, el principal evento de mantenimiento y adquisiciones técnicas de aviación en América Latina y el Caribe, Invest in Bogotá participará activamente para presentar a la capital colombiana como una ciudad clave para la expansión del sector aeronáutico regional.

Con más de 600 asistentes y la presencia de representantes de más de 100 aerolíneas, esta edición del evento —que se celebra en Cancún, México— se consolida como una plataforma ideal para promover negocios, compartir avances técnicos y generar conexiones de alto valor entre proveedores y compañías

En el evento, Mónica Sánchez, gerente de Promoción de Inversión de Invest in Bogotá, socializará avances y oportunidades del proyecto BCA, el megaproyecto de desarrollo urbano y económico liderado por el Distrito, que busca consolidar a Bogotá-Región como un eje de conectividad, comercio, inversión y logística de alto impacto en América Latina.

Esta iniciativa, establecida en el Plan Distrital de Desarrollo, contempla la integración de la infraestructura aeroportuaria con el entorno urbano, mediante proyectos clave como el Centro Internacional Modal Aeroportuario (CIMA) y las actuaciones estratégicas Distrito Aeroportuario Engativá y Fontibón. Además, articula esfuerzos interinstitucionales para atraer inversión, mejorar la movilidad, incentivar el turismo de negocios y fortalecer la cadena de valor del sector aeronáutico.

Invest in Bogotá sostendrá reuniones estratégicas con empresarios e inversionistas del sector MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) con el objetivo de posicionar a Bogotá como un destino ideal para la instalación de centros de mantenimiento aeronáutico.

Invest in Bogotá su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.

