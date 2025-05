AEM 向先進運算客戶開放經量產驗證的 SLT 和預燒生態系統

與 Intel Foundry 合作開放經驗證的 SLT 和預燒測試生態系統及測試工程技術,協助無廠客戶加速產品上市

新加坡, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AEM Holdings Ltd. (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) 於今日宣布與 Intel Foundry 合作,向 Intel Foundry 客戶群開放專為先進運算設備設計的成熟系統級測試 (SLT) 和預燒功能。 經過數十年合作的沉澱,AEM 和 Intel Foundry 打造了一個極其全面和成熟的 SLT 和預燒生態系統。

晶片複雜程度越來越高,特別是高性能運算 (HPC) 和人工智能 (AI) 應用程式,在擴大測試覆蓋範圍以及降低整體測試成本雙重壓力下,對預燒和 SLT 測試解決方案的需求空前高漲。 預燒和 SLT 測試在先進封裝工藝完成後進行,確保晶片符合現實世界環境下的可靠性和性能標準,對減少現場失效和提高產品質素非常重要。 AEM 與 Intel Foundry 的合作提供了經驗證的解決方案和策略路線圖,協助下一代設備實現精準控溫和確效,支援超過 2,000 瓦特以及 200mm x 200mm 以上封裝尺寸。

透過此次合作,AEM 為客製板帶來專用於設備的可配置測試單元、先進的分選機和耗材、PiXL™ 主動控溫 (ATC) 以及軟件和應用程式支援,提供實現 SLT 和預燒的完全集成化方法。 這進一步豐富了 Intel Foundry 的全方位服務能力,包括工廠自動化、適應性測試數據管理、一站式預燒板 (BIB) 解決方案、測試計劃開發、客戶板集成以及產品調試和執行全面支援。

重要客戶效益包括:

加快上市: 基於在多家高產能製造廠廣泛使用、經量產驗證的可擴展平台。 AEM 和 Intel Foundry 全球硬件集成、測試耗材設計、軟件開發和測試應用程式工程師提供支援。

減少資本支出: 對新增基礎設施的需求非常低,充分利用全球成千上萬套系統的成熟用戶群。

美國工程和生產生態系統:兩家公司的當地團隊可實現快速部署,並支援根據標準進行認證,包括高溫工作壽命 (HTOL)。



Intel Foundry Services 封裝與測試業務組副總裁 Mark Gardner 說道:「以小晶片為主的架構重新定義集成與性能標準,我們與 AEM 共同開發的開放式 SLT 和預燒生態系統為半導體製造商提供快速、可擴展的優質量產路徑。 此次合作提高了測試覆蓋率、加速產品上市並保障了 AI 和 HPC 應用程式所需的可靠性。」

AEM Holdings Ltd. 行政總裁 Amy Leong 說道:「對性能的需求越來越大,小晶片集成也發展成了新常態,製造商需要的不僅是工具,而是一套經驗證的生態系統。 透過與 Intel Foundry 合作,我們幫助客戶降低資本成本、加速認證並從驅動產品成功的深度工程合作中獲益。」

關於 AEM Holdings Ltd.

AEM 在測試創新領域處於全球領先地位。 我們以一流的技術、工藝和客戶支援為基礎,提供最全面的半導體和電子測試解決方案。 AEM 享譽全球,業務遍及亞洲、歐洲和美國。 我們在新加坡、馬來西亞(檳城)、越南、芬蘭(列托)、韓國和美國(坦佩)設有製造廠,並擁有一個由工程支援、銷售辦事處、聯營公司和分銷商組成的全球網絡,為我們的客戶提供穩健且有彈性的測試創新和支援生態系統。

AEM Holdings Ltd. 在新加坡交易所 (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) 主板上市。 AEM 總部位於新加坡。

媒體聯絡人:

AEM Holdings Ltd. 姓名: 營銷總監 Lisa Schwartz 電郵: lisa.schwartz@aem.com.sg 辦公室電話 1.480.566.6605

