AEM เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าในกลุ่มการประมวลผลขั้นสูงสามารถเข้าถึงระบบนิเวศ SLT และ Burn-In…

ความร่วมมือกับ Intel Foundry เปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบนิเวศด้านการทดสอบระดับระบบ (SLT) และเบิร์นอิน (Burn-In) ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว รวมถึงวิศวกรรมการทดสอบ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าโรงงานสามารถปล่อยสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น

สิงคโปร์, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AEM Holdings Ltd. (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) ได้ประกาศความร่วมมือกับ Intel Foundry ในวันนี้ เพื่อขยายการเข้าถึงขีดความสามารถด้านการทดสอบระดับระบบ (SLT) และเบิร์นอิน (Burn-In) ที่จัดทำไว้ โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์การประมวลผลขั้นสูง เพื่อเจาะกลุ่มฐานลูกค้าของ Intel Foundry จากความร่วมมือที่สั่งสมมายาวนานหลายทศวรรษ AEM และ Intel Foundry ได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศ SLT และ Burn-In ที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ที่สุดระบบหนึ่งในอุตสาหกรรม

ในขณะที่ชิปประมวลผลมีความซับซ้อนสูงขึ้น โดยเฉพาะในการใช้งานด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความต้องการโซลูชันทดสอบ Burn-In และ SLT จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจถึงการทดสอบที่ครอบคลุม พร้อมทั้งลดต้นทุนการทดสอบโดยรวม การทดสอบ Burn-in และ SLT ที่ดำเนินการหลังจากขั้นตอนประกอบแพ็กเกจขั้นสูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิปตรงตามมาตรฐานด้านความเสถียรและประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานจริง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดความบกพร่องในการใช้งานและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือกันระหว่าง AEM และ Intel Foundry ทำให้มีโซลูชันที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว พร้อมแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยมุ่งตอบโจทย์ความสามารถที่แม่นยำในการควบคุมความร้อนและการตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์รุ่นถัดไป ซึ่งมีข้อกำหนดหลายประการ รวมถึงพลังงานที่สูงกว่า 2,000 วัตต์และการรองรับขนาดแพ็กเกจใหญ่เกิน 200 มม. x 200 มม.

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ทำให้ AEM สามารถนำเสนอหน่วยทดสอบที่ปรับแต่งได้เฉพาะสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือจัดการขั้นสูงและวัสดุสิ้นเปลือง ระบบควบคุมความร้อน PiXL™ Active Thermal Control (ATC) พร้อมมอบการสนับสนุนซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันสำหรับแผงวงจรที่ลูกค้าใช้งาน เพื่อให้สามารถผสมผสานการใช้งาน SLT และ Burn-In ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับชุดบริการครบวงจรของ Intel Foundry ที่ประกอบด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติในโรงงาน การจัดการข้อมูลการทดสอบที่ปรับเปลี่ยนได้ โซลูชันแผงวงจรเบิร์นอิน (Burn-In Board หรือ BIB) แบบครบวงจร การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ การบูรณาการแผงวงจรของลูกค้า และการสนับสนุนเต็มรูปแบบในการแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และการดำเนินการ

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับลูกค้ารวมถึง

เวลาในการปล่อยสินค้าสู่ตลาดที่เร็วขึ้น: สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้จริงในสายการผลิตในโรงงานที่ผลิตสินค้าปริมาณมาก ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวิศวกรทั่วโลกของ AEM และ Intel Foundry ในการบูรณาการฮาร์ดแวร์ การออกแบบวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิศวกรด้านการทดสอบแอปพลิเคชัน

ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน: แทบไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากระบบที่ติดตั้งอยู่แล้วนับพันระบบทั่วโลก

แทบไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากระบบที่ติดตั้งอยู่แล้วนับพันระบบทั่วโลก ระบบนิเวศด้านวิศวกรรมและการผลิตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา: ทีมงานในประเทศจากทั้งสองบริษัทช่วยให้สามารถนำระบบไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรองรับคุณสมบัติตามมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบอายุการใช้งานภายใต้อุณหภูมิสูง (HTOL)



"เนื่องจากสถาปัตยกรรมแบบชิปเล็ตเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในด้านการบูรณาการและประสิทธิภาพ ระบบนิเวศ SLT และ Burn-In แบบเปิดของเรา ซึ่งพัฒนาร่วมกับ AEM จึงเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและยืดหยุ่นสำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ต้องการคุณภาพการผลิตในระดับสูง ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเพิ่มขอบเขตของการทดสอบ เร่งเวลาในการปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด และรับรองความเสถียรที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC)" Mark Gardner รองประธานฝ่ายบริการแห่ง Intel Foundry กลุ่มธุรกิจด้านแพ็กเกจและการทดสอบ กล่าว

"เนื่องจากความต้องการด้านประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นและการบูรณาการชิปเล็ตกลายเป็นมาตรฐานใหม่ เครื่องมือเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป และผู้ผลิตจำเป็นต้องมีระบบนิเวศที่ผ่านการพิสูจน์แล้วด้วย เราพร้อมด้วย Intel Foundry ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนด้านเงินลงทุน เร่งกระบวนการรับรองคุณภาพ และได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านวิศวกรรมเชิงลึก ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ" Amy Leong ประธานกรรมการบริหารของ AEM Holdings Ltd. กล่าว

เกี่ยวกับ AEM Holdings Ltd.

AEM เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมการทดสอบ เราให้บริการโซลูชันการทดสอบที่ครบวงจรที่สุดสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างอิงจากเทคโนโลยี กระบวนการ และการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศที่สุดในระดับเดียวกัน AEM มีสำนักงานทั่วโลกในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เรามีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในสิงคโปร์ มาเลเซีย (ปีนัง) อินโดนีเซีย (บาตัม) เวียดนาม ฟินแลนด์ (ลีโท) เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา (เทมพี) พร้อมมีเครือข่ายการสนับสนุนด้านวิศวกรรม สำนักงานขาย พันธมิตร และตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอระบบนิเวศที่ทั้งแข็งแกร่งและยืดหยุ่นในด้านนวัตกรรมการทดสอบและการสนับสนุนแก่ลูกค้าของเรา

AEM Holdings Ltd. จดทะเบียนในตลาดหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) สำนักงานใหญ่ของ AEM ตั้งอยู่ในสิงคโปร์

ข้อยกเว้นความรับผิด

เอกสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง AEM Holdings Ltd. กับ Intel Foundry ขีดความสามารถและประโยชน์ของระบบนิเวศด้านการทดสอบระดับระบบ (SLT) และเบิร์นอิน (Burn-In) รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อ้างอิงตามความคาดหวัง ปริมาณที่คาดการณ์ และสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงหรือกล่าวโดยนัยในข้อความดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความกดดันจากการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ AEM Holdings Ltd. ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด

ติดต่อด้านสื่อ

AEM Holdings Ltd. ชื่อ: Lisa Schwartz ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อีเมล lisa.schwartz@aem.com.sg หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 1.480.566.6605

