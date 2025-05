AEM、先進計算顧客向けに実績あるSLTおよびバーンインエコシステム (Burn-In Ecosystem) へのアクセスを拡大

インテル・ファウンドリー (Intel Foundry) との協力により、実績あるSLTおよびバーンインテストエコシステムおよびテストエンジニアリングへのアクセスが可能となり、ファブレス顧客の市場投入時間を短縮

シンガポール発, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AEMホールディングス (AEM Holdings Ltd.) (SGX: AWX、Reuters: AEM.SI、Bloomberg: AEM:SP) は本日、インテル・ファウンドリーと協力し、先進計算デバイス向けに特化した実績あるシステムレベルテスト (SLT) およびバーンイン機能へのアクセスを、インテル・ファウンドリーの顧客基盤に拡大することを発表した。 長年にわたる協力関係を基盤に、AEMとインテル・ファウンドリーは、最も広範かつ成熟したSLTおよびバーンインエコシステムの一つを構築してきた。

特に高性能計算 (HPC) や人工知能 (AI) アプリケーションにおいて、チップの複雑さが増す中、テストカバレッジを確保しつつ、テスト全体のコストを削減するために、バーンインおよびSLTテストソリューションの必要性はこれまで以上に重要となっている。 バーンインおよびSLTテストは、先進パッケージ組立プロセスの後に実施され、実環境での信頼性および性能基準を満たすことを確認する。これにより、現場での故障を減らし、製品品質を向上させるための重要な工程となる。 AEMとインテル・ファウンドリーのパートナーシップは、次世代デバイス向けに精密な熱制御と検証機能を提供する実績あるソリューションおよび戦略的ロードマップを示している。これには、2,000ワットを超える電力と200mm×200mmを超えるパッケージサイズへの対応が含まれている。

この協力を通じて、AEMはデバイス固有の構成可能なテストユニット、先進的なハンドラーおよび消耗品、PiXL™アクティブサーマルコントロール (Active Thermal Control) (ATC)、さらに顧客のネイティブボード向けソフトウェアおよびアプリケーションサポートを提供し、SLTおよびバーンインの実現に向けた完全統合型アプローチを実現している。 これにより、インテル・ファウンドリーの包括的なサービス群が補完される。これには、工場自動化、適応型テストデータ管理、ターンキー型バーンインボード (BIB) ソリューション、テストプログラム開発、顧客ボード統合、完全な製品デバッグおよび実行サポートが含まれる。

顧客が得られる主なメリットは以下の通りである:

市場投入までの時間短縮: 高ボリュームのファブ全体で使用されている、スケーラブルで実績あるプラットフォームに基づく。 AEMおよびインテル・ファウンドリーのグローバルエンジニアが、ハードウェア統合、テスト消耗品設計、ソフトウェア開発、テストアプリケーションエンジニアリングをサポートしている。

高ボリュームのファブ全体で使用されている、スケーラブルで実績あるプラットフォームに基づく。 AEMおよびインテル・ファウンドリーのグローバルエンジニアが、ハードウェア統合、テスト消耗品設計、ソフトウェア開発、テストアプリケーションエンジニアリングをサポートしている。 設備投資の削減: 既存の世界中に数千台設置されているシステム基盤を活用することで、必要とされる新たなインフラ導入を最小限に抑える。

既存の世界中に数千台設置されているシステム基盤を活用することで、必要とされる新たなインフラ導入を最小限に抑える。 米国拠点のエンジニアリングおよび生産エコシステム:両社の現地チームが迅速な導入を可能にし、高温動作寿命試験 (HTOL) を含む標準に基づく認証をサポートする。



「チップレットベースのアーキテクチャが統合と性能の期待を再定義する中、AEMと共同開発したオープンSLTおよびバーンインエコシステムは、半導体メーカーに対して高品質な生産への迅速かつスケーラブルな道筋を提供します。 この協力により、テストカバレッジが向上し、市場投入までの時間が短縮され、AIおよびHPCアプリケーションに求められる信頼性が確保されます」と、インテル・ファウンドリー・サービシズ (Intel Foundry Services) パッケージ&テスト事業グループ副社長のマーク・ガードナー (Mark Gardner) は述べた。

「性能要求が高まり、チップレット統合が新たな標準となる中、メーカーには単なるツール以上のものが求められています。必要なのは、実績あるエコシステムです。 インテル・ファウンドリーと協力することで、顧客は設備投資を削減し、認証プロセスを迅速化し、製品成功を推進するための深いエンジニアリング協力の恩恵を受けることができます」と、AEMホールディングスCEOのエイミー・レオン (Amy Leong) は述べた。

AEMホールディングス (AEM Holdings Ltd.) について

AEMは、テスト革新における世界的リーダーである。 同社は、最先端技術、プロセス、顧客サポートに基づき、半導体および電子機器向けに最も包括的なテストソリューションを提供している。 AEMは、アジア、欧州、米国にグローバル展開している。 シンガポール、マレーシア (ペナン)、インドネシア (バタム)、ベトナム、フィンランド (リエト)、韓国、米国 (テンピ) に製造拠点を構え、エンジニアリングサポート、営業拠点、関連企業、代理店のグローバルネットワークを持つことで、顧客に対し堅固で回復力のあるテスト革新とサポートのエコシステムを提供している。

AEMホールディングスは、シンガポール証券取引所のメインボードに上場している (SGX: AWX、Reuters: AEM.SI、Bloomberg: AEM:SP)。 AEMの本社はシンガポールに所在している。

セーフハーバー規定に関する記述

本書には、将来の見通しに関する記述が含まれており、これにはAEMホールディングスとインテル・ファウンドリーとの協力、システムレベルテスト (SLT) およびバーンインエコシステムの機能および利点、ならびに顧客に対する期待される成果に関する記述が含まれるが、これらに限定されない。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する現在の期待、予測および仮定に基づいており、実際の結果がこれらの記述に明示または黙示される結果と大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性、その他の要因に左右される。 実際の結果が大きく異なる可能性のある要因として、市場状況の変化、技術革新、競争圧力、規制の変更が含まれるが、これらに限定されない。 AEMホールディングスは、法令で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わない。

報道関係者向けの問い合わせ先

AEMホールディングス 氏名: リサ・シュワルツ (Lisa Schwartz)、マーケティングディレクター Eメール lisa.schwartz@aem.com.sg オフィス電話番号 1.480.566.6605

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.