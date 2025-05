AEM 扩展先进计算客户对经生产验证的 SLT 和老化测试生态系统的访问

AEM 携手 Intel Foundry 开放经验证 SLT 和老化测试生态系统及测试工程服务的访问,加速无晶圆厂客户产品上市

新加坡, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AEM Holdings Ltd. (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) 今日宣布与 Intel Foundry 合作,向其客户开放双方为先进计算设备量身打造的系统级测试(SLT)与老化测试功能。 AEM 与 Intel Foundry 携手深耕数十载,共同构建了业内最为完善且成熟的 SLT 与老化测试生态系统之一。

随着芯片日趋复杂,尤其是在高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 应用领域,为了确保测试覆盖范围,同时降低整体测试成本,对老化测试和 SLT 测试解决方案的需求变得前所未有地迫切。 老化测试和 SLT 测试是在先进封装组装流程后进行,旨在确保芯片在实际环境中符合可靠性与性能标准——这是减少现场故障、提升产品质量的关键步骤。 AEM 与 Intel Foundry 联合打造了一套经过验证的解决方案和战略路线图,赋予下一代设备精确的热控与验证性能,技术规格涵盖超 2,000 瓦功率输入,以及支持超过 200mm × 200mm 的封装尺寸。

通过此次合作,AEM 提供了针对特定设备配置的测试装置、先进的处理器和耗材、PiXL™ 主动热控制 (ATC) 技术,以及面向客户自有电路板的软件与应用支持,旨在打造一套全面集成的 SLT 与老化测试解决方案。 这进一步完善了 Intel Foundry 的全方位服务体系,涵盖工厂自动化、自适应测试数据管理、一站式老化测试板 (BIB) 解决方案、测试程序开发、客户电路板集成,以及产品从调试到落地的全流程支持。

客户主要收益包括:

加快产品上市进程: 依托一套经生产验证的可扩展平台,在高产量晶圆厂中广泛部署应用。 由 AEM 和 Intel Foundry 全球工程师提供支持,涵盖硬件集成、测试耗材设计、软件开发及测试应用工程师支持。

降低资本支出: 几乎无需新增基础设施,依托全球数千套系统的既有部署基础。

几乎无需新增基础设施,依托全球数千套系统的既有部署基础。 美国本土工程与生产生态系统:两家公司的本地团队实现快速部署,并支持包括高温工作寿命 (HTOL) 测试在内的标准化认证流程。



“Intel Foundry Services 封装与测试业务部副总裁 Mark Gardner 表示:“随着小芯片架构重塑集成方式和性能预期,我们与 AEM 携手打造开放式 SLT 与老化测试生态系统,为半导体制造商铺就了一条高效、可扩展的优质量产之路。 我们的合作不仅提升了测试覆盖率,加快了产品上市进程,还确保了人工智能和 HPC 应用所需的可靠性。”

AEM Holdings Ltd. 首席执行官 Amy Leong 表示:“随着性能需求日益增长、小芯片集成逐渐成为行业新常态,制造商需要的不只是工具,更是一个经得起验证的生态系统。 我们与 Intel Foundry 紧密合作,帮助客户降低资本投入,加速认证进程,并通过深度工程协作推动产品成功。”

关于 AEM Holdings Ltd.

AEM 是全球测试创新领域的领军企业。 我们凭借一流的技术、流程和客户支持,提供行业内最全面的半导体和电子测试解决方案。 AEM 的业务遍布亚洲、欧洲和美国。 我们在新加坡、马来西亚(槟城)、印度尼西亚(巴淡)、越南、芬兰(利耶托)、韩国和美国(坦佩)设有制造工厂,工程支持团队、销售办事处、合作伙伴和经销商网络覆盖全球,能够为客户提供强大且富有韧性的测试创新与支持生态系统。

AEM Holdings Ltd. (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) 在新加坡交易所主板上市。 AEM 的总部设在新加坡。

安全港声明

本文件包含前瞻性陈述,包括但不限于以下内容:关于 AEM Holdings Ltd. 与 Intel Foundry 的合作、系统级测试 (SLT) 与老化测试生态系统的功能和优势,以及对客户预期成果的相关陈述。 这些前瞻性陈述是基于当前对未来事件的预期、预测和假设所作出的。然而,这些陈述可能会受到风险、不确定性以及其他因素的影响,从而导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。 可能导致实际结果存在重大差异的因素包括但不限于:市场状况的变化、技术进步、竞争压力以及监管政策的变动。 除非适用法律要求,否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,AEM Holdings Ltd. 均不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

