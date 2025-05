AEM Memperluas Akses ke SLT yang Terbukti di Produksi dan Ekosistem Burn-In untuk Pelanggan Komputasi Lanjutan

Berkolaborasi dengan Intel Foundry membuka akses ke ekosistem pengujian SLT dan Burn-In yang telah terbukti serta rekayasa pengujian, mempercepat waktu pemasaran bagi pelanggan fabless

SINGAPURA, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AEM Holdings Ltd. (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP) hari ini mengumumkan kerjasamanya dengan Intel Foundry untuk memperluas akses ke System-Level Test (SLT) dan kemampuan Burn-In mereka yang sudah matang, dirancang khusus bagi perangkat komputasi lanjutan, bagi basis pelanggan Intel Foundry. Kolaborasi yang telah dibangun puluhan tahun telah memungkinkan AEM dan Intel Foundry untuk mengembangkan salah satu SLT dan ekosistem Burn-In paling lengkap dan matang.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas chip, khususnya pada komputasi berkinerja tinggi (HPC) dan aplikasi kecerdasan buatan (AI), kebutuhan akan solusi pengujian Burn-In dan SLT menjadi semakin penting, untuk memastikan cakupan pengujian sambil mengurangi biaya keseluruhannya. Dilakukan setelah proses perakitan paket lanjutan, pengujian Burn-In dan SLT memastikan chip memenuhi standar keandalan dan kinerja di kondisi nyata - langkah penting untuk mengurangi kegagalan di lapangan dan menambah kualitas produk. Kemitraan antara AEM dan Intel Foundry menawarkan solusi yang telah terbukti dan peta jalan strategis, memberikan kontrol termal presisi dan kemampuan validasi untuk perangkat generasi berikutnya, dengan spesifikasi termasuk daya melebihi 2.000 watt dan mendukung ukuran paket di atas 200mm x 200mm.

Melalui kolaborasi ini, AEM membawa unit pengujian yang dapat dikonfigurasikan sesuai perangkat, handler dan bahan habis pakai canggih, PiXL™ Active Thermal Control (ATC), beserta dukungan perangkat lunak dan aplikasi untuk papan asli pelanggan — memberi pendekatan terintegrasi penuh untuk aktivasi SLT dan Burn-In. Hal ini melengkapi layanan lengkap dari Intel Foundry, termasuk automasi pabrik, manajemen data tes adaptif, solusi Burn-In Board (BIB) lengkap, pengembangan program pengujian, integrasi papan pelanggan, dan dukungan penuh untuk debug produk dan eksekusi.

Manfaat utama pelanggan termasuk:

Waktu Pemasaran Lebih Cepat: Dibangun di atas platform yang dapat diskalakan dan terbukti di produksi yang dipakai di seluruh pabrik bervolume tinggi. Didukung oleh para ilmuwan global AEM dan Intel Foundry pada integrasi perangkat keras, pengujian rancangan consumable, pengembangan perangkat lunak dan ilmuwan pengujian aplikasi.

Belanja Modal Lebih Rendah: Kebutuhan infrastruktur baru minim dengan memanfaatkan instalasi yang sudah ada dari ribuan sistem di seluruh dunia.

Kebutuhan infrastruktur baru minim dengan memanfaatkan instalasi yang sudah ada dari ribuan sistem di seluruh dunia. Ekosistem Rekayasa dan Produksi Berbasis di AS: Tim lokal dari kedua perusahaan memungkinkan peluncuran cepat dan mendukung kualifikasi berbasis standar, termasuk High Temperature Operating Life (HTOL).



"Berbekal arsitektur berbasis chiplet yang mendefinisikan ulang integrasi dan harapan kinerja, ekosistem SLT dan Burn-In kami yang terbuka—dikembangkan bersama AEM—menawarkan manufaktur semikonduktor jalur cepat dan dapat diskalakan menuju produksi berkualitas tinggi. Kolaborasi ini memperluas cakupan tes, mempercepat waktu pemasaran, dan menjamin keandalan yang dibutuhkan untuk penggunaan AI dan HPC," ucap Mark Gardner, Vice President, Intel Foundry Services, Package and Test Business Group.

“Karena permintaan kinerja terus naik dan integrasi chiplet menjadi norma baru, produsen membutuhkan lebih dari sekadar alat—melainkan ekosistem yang telah terbukti. Bersama Intel Foundry, kami memungkinkan pelanggan untuk mengurangi biaya modal, mempercepat kualifikasi, dan memanfaatkan kolaborasi rekayasa mendalam yang mendorong kesuksesan produk,” kata Amy Leong, CEO AEM Holdings Ltd.

Tentang AEM Holdings Ltd.

AEM adalah pemimpin global dalam inovasi pengujian. Kami menyediakan solusi pengujian semikonduktor dan elektronik berbasis teknologi, proses, dan dukungan pelanggan terbaik di kelasnya. AEM memiliki kehadiran global di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Dengan pabrik berlokasi di Singapura, Malaysia (Penang), Indonesia (Batam), Vietnam, dan Finlandia (Lieto), Korea Selatan, dan Amerika Serikat (Tempe) juga jaringan dukungan rekayasa global, kantor penjualan, rekanan, dan distributor, kami menawarkan ekosistem inovasi pengujian dan dukungan yang kuat dan berdaya tahan bagi para pelanggan kami.

AEM Holdings Ltd. terdaftar di papan utama Bursa Saham Singapura (SGX: AWX, Reuters: AEM.SI, Bloomberg: AEM:SP). Kantor Pusat AEM berada di Singapura.

Pernyataan Tindakan Perlindungan

Dokumen ini berisi pernyataan bersifat prospektif, termasuk namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai kolaborasi AEM Holdings Ltd. dengan Intel Foundry, kemampuan dan manfaat dari System-Level Test (SLT) dan ekosistem Burn-In, dan hasil yang diharapkan bagi pelanggan. Pernyataan prospektif ini didasarkan pada ekspektasi, proyeksi, dan asumsi saat ini mengenai peristiwa di masa depan dan dapat dipengaruhi oleh risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang mungkin menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang dinyatakan atau disiratkan dalam pernyataan tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi pasar, kemajuan teknologi, tekanan persaingan, dan perubahan regulasi. AEM Holdings Ltd. tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan prospektif, baik yang dihasilkan oleh informasi baru, peristiwa masa depan, atau alasan lain, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Kontak Media

AEM Holdings Ltd. Nama: Lisa Schwartz, Direktur Pemasaran Email lisa.schwartz@aem.com.sg Telepon Kantor 1.480.566.6605

