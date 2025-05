美股上市公司 TopWin 跨足 Web3，攜手 Sora Ventures 打造亞洲版 MicroStrategy

Hong Kong, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 曾以精品腕錶業務聞名的 Top Win International Limited 宣布正式邁入數位資產領域,不僅將企業品牌重塑為「AsiaStrategy」,更準備與知名 Web3 基金 Sora Ventures 合作,推動以比特幣為核心的資產策略,鎖定亞洲快速崛起的加密與 Web3 市場。

為何選擇亞洲?Web3 境況正火熱

亞洲作為全球半數人口的家園,正在成為區塊鏈技術和 Web3 革命的熱點地區。TopWin 看準這一波產業浪潮,認為亞洲的技術普及度與政策發展提供了極具潛力的數位資產土壤,企業若能搶先布局,未來可望在這片高成長市場中取得先機。

與 Sora Ventures 合作,打造亞洲版「MicroStrategy」

TopWin 的關鍵戰略之一,就是與 Sora Ventures 合作。該基金自 2018 年即專注於比特幣相關投資,近期更與 Metaplanet 合作打造日本首家「MicroStrategy 類型」企業,並著手複製這一模式到香港市場。TopWin 希望藉由與 Sora 的夥伴關係,不僅強化比特幣財庫管理,更借助其投資經驗拓展 Web3 生態投資機會。未來的方向包含 DeFi、GameFi、NFT 乃至去中心化科學(DeSci)領域。

領導陣容升級:Jason Fang 加入雙執行長行列

Sora Ventures 創辦人 Jason Fang 將加入 TopWin 董事會,與現任 CEO Tony Ngai 聯手擔任共同執行長。Jason Fang 曾任職於知名區塊鏈創投機構 Fenbushi Capital,並在過去數年成功穿越多次牛熊市循環,是 Web3 領域的資深玩家。



這項人事任命不僅為 TopWin 帶來戰略眼光,也預示著公司將加速轉型步伐,結合傳統企業穩健架構與 Web3 創新基因。

名稱改為「AsiaStrategy」仍待股東核准

TopWin 將在獲得必要股東批准與開曼群島註冊變更後,正式更名為「AsiaStrategy」。此舉旨在反映其全新企業定位,並展示向數位與區塊鏈經濟轉型的堅定決心。

關於 TopWin 和 Sora Ventures

Top Win International Limited(NASDAQ: TOPW)創立於 2001 年,總部設於香港,主營國際知名品牌的精品腕錶貿易與零售。自 2025 年起,公司將正式跨足 Web3 領域,進軍數位資產投資與比特幣財庫管理。



Sora Ventures 則是亞太地區領先的區塊鏈創投機構,投資超過 100 家 Web3 公司,近期則積極推動亞洲上市企業實施比特幣資產管理策略,致力於重塑區域資本市場格局。



風險提示

加密貨幣投資具有高度風險,其價格可能波動劇烈,您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。





Media Contact

TopWin Corporate Communications

Email: press@topwin.com

Phone: +852 2815 7988

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.