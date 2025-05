Mumena Mushinge 获任 Baushi Royal Foundation 要职，标志着卢阿普拉省迎来领导力与财富创造的新时代

北卡罗来纳州夏洛特和赞比亚卢萨卡, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Metals Inc. 自豪地宣布,其联合创始人兼联合董事长 Mumena Mushinge 先生已获任 Baushi Royal Foundation (BRF) 要职,该基金会是一家备受尊敬的文化遗产组织,代表赞比亚卢阿普拉省的 12 位传统酋长及酋长领地。

Mushinge 先生的任命对 Baushi Royal Foundation 乃至整个卢阿普拉地区而言都是一个具有重大变革意义的时刻。 Mushinge 在全球采矿和能源领域拥有超过 30 年的经验,积累了深厚的专业知识、广泛的国际人脉,更在推动资源开发与包容性增长协同共进方面成绩斐然。

政府、产业与酋长间的战略联络纽带

在新职位上,Mushinge 先生将担任政府与 Baushi Royal Foundation 旗下 12 个酋长领地成员之间的联络人,推动传统治理模式与赞比亚更广泛的资源和基础设施规划相融合。 他的任命旨在纠正历史上存在的资源剥削模式,确保发展合作能切实改善该地区的民生。

Mushinge 表示:“让外部人士攫取我们的财富,而当地社区却依然贫困的时代已经结束了。 卢阿普拉省的各酋长领地现在必须成为自身未来的共同所有者和共同推动者。”

释放卢阿普拉省的潜力

卢阿普拉省虽坐拥丰富资源却常遭忽视,如今正崛起成为非洲最具战略意义的绿色发展走廊之一。 该省的整个北部与刚果民主共和国接壤,而后者是世界上矿产资源最丰富的地区之一。

卢阿普拉省具备以下优势:

该省拥有 3000 至 4000 兆瓦的水电潜力,其河流与瀑布形成多级落差;

锰矿、舒俱来石及稀土矿物储量丰富;

拥有未开发的农业用地、水产养殖潜力以及天然森林保护区;

与刚果民主共和国接壤,便于开展贸易、能源及水资源合作。

Mushinge 先生计划协助制定并推动一项变革性计划,旨在将投资、基础设施和工业产能引入该省,同时以社区公平、透明度和可持续做法作为坚实支撑。

赞比亚传统机构的新纪元

Baushi Royal Foundation 将引领赞比亚传统领袖角色迎来复兴浪潮。 通过吸纳 Mushinge 先生等私营部门领军人物加入,该基金会正以实际行动彰显其作为国家政策制定、绿色基建布局及社区长期财富积累领域的核心合作方地位。

该基金会的一位高级发言人表示:“我们很自豪地欢迎 Mushinge 先生加入执行委员会。 他的任命标志着一个新篇章的开启,届时我们的意见将更有分量,我们的愿景将更加清晰,而我们的民众也将获得更多利益。”

关于 Terra Metals Inc.

Terra Metals Inc. 是一家在美国注册的矿产勘探与开发企业,专注于以道德方式开采铜、钴以及全球能源转型所需的关键矿物。 该公司在赞比亚和北美拥有旗舰资产,致力于推行清洁采矿、与社区建立伙伴关系和长期可持续发展。

媒体问答摘要

主题:关于 Mumena Mushinge 先生加入 Baushi Royal Foundation 执行委员会的任命

日期:2025 年 4 月 11 日

为以下人士准备:Terra Metals Inc. 联合董事长 Mumena Mushinge 先生

1. 您在 Baushi Royal Foundation 担任要职为何具有重要意义? 答:

此次任命绝非流于形式,而是具有变革意义。 它预示着一个新时代的到来,在这个时代里,传统领袖与私营部门能够携手合作,共同推动长期、可持续的发展。 该基金会旗下有 12 个皇家酋长领地,凭借这一组织架构,它既有影响力又具备道德权威,能够确保自然资源开发带来的利益惠及当地社区,而不仅仅是外部投资者。

2. 您在矿业和能源领域的经验如何助您担任这一新角色? 答:

凭借在赞比亚及国际矿业、能源和基础设施领域拥有的逾 30 年经验,我对项目融资、招商引资以及可持续发展的内部运作机制了如指掌。 我打算运用这些知识,赋予各酋长领地更强的谈判能力,使其能够争取到更有利的条件,建立基于特许权使用费和股权的模式,并将他们的优先事项纳入国家资源规划之中。

3. 作为基金会与政府之间的联络人,您的首要任务是什么? 答:

首先,将矿业、水电和农业领域的社区利益共享机制正规化。 其次,推动基础设施投资,尤其是道路、电力和教育方面的投资。 第三,支持构建保护土著土地和矿产权利的法律框架。 最后,将卢阿普拉省打造成为区域经济中心,并与刚果民主共和国建立跨境联系。

4. 是什么让卢阿普拉省具有如此重要的战略地位? 答:

卢阿普拉省的整个北部与刚果民主共和国接壤,而后者是地球上矿产资源最丰富的地区之一。 在卢阿普拉省,我们拥有丰富的铜、锰、舒俱来石、稀土资源,以及 3,000 至 4,000 兆瓦尚未开发的水电潜力。 有了合适的投资和治理,卢阿普拉省有望成为南部非洲领先的绿色工业走廊之一。

5. 在发展进程不断推进的情况下,您将如何确保各酋长领地不会掉队? 答:

我们正在构建一个新的发展框架,在这个框架中,传统领袖不仅仅是咨询对象——他们还是这一进程的共同所有者。 这包括在特定项目中享有正式股权、本地就业保障、教育基金,以及共享自然资源使用所带来的收益。 这样,我们将打破剥削循环并创造世代相传的财富。

6. Terra Metals Inc. 会直接参与卢阿普拉省的项目吗? 答:

Terra Metals 公司致力于在任何地区都秉持道德和透明原则开展业务。 如果我们参与卢阿普拉省的项目,我们将与当地社区、传统领袖建立全面合作关系,并严格遵守 ESG 标准。 这是我们公司的理念。

7. 对于酋长领地缺乏管理大型经济项目能力这一担忧,您如何回应? 答:

这正是我要担任这一角色的原因。 我的使命是通过培训、法律架构搭建和技术支持来帮助提升能力。 酋长们与土地及其人民有着深厚的联系。 他们所需要的是一个值得信赖的框架,以及尊重他们的权威和愿望的合作伙伴。

8. 您对 Baushi Royal Foundation 的长期愿景是什么? 答:

将该基金会打造成为 21 世纪传统领导力的典范——推动投资、保护文化和从零开始创造繁荣。 如果我们在卢阿普拉省取得成功,我们就能激励赞比亚乃至整个非洲大陆建立类似的结构。

后续咨询联系方式:

Mumena Mushinge 先生

Terra Metals Inc. 联合董事长

电子邮件:mmushinge@terrametalsinc.com

随本公告一同发布的照片可在以下网址获取: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45e20b2c-07cc-4ffc-bdd5-8377c448660b

