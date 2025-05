Duck Creek Technologies ประกาศแต่งตั้ง Tyler Jones เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Tyler Jones ผู้บริหารด้านการตลาดและเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์จะเข้าร่วม Duck Creek Technologies

บอสตัน, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกผู้กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ประกาศแต่งตั้ง Tyler Jones เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) Jones ผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่ง CMO จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการตลาดเชิงกลยุทธ์และความพยายามสร้างแบรนด์ของ Duck Creek โดยขับเคลื่อนการขยายตัวทั่วโลกของบริษัทและความเป็นผู้นำในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ

"Tyler เป็นนักการตลาดและผู้นำที่มีประสบการณ์ที่เข้าใจวิธีการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและระบบนิเวศของพันธมิตรของเรา" Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว "เขามีประสบการณ์มากมายในการสร้างและขยายองค์กรการตลาดระดับโลกสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะต้อนรับเขาเข้าสู่ทีม Duck Creek และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเขาเพื่อเร่งการเติบโตของเราและขยายความเป็นผู้นำตลาดของเรา”

ด้วยประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี ประกันภัย และประสบการณ์ของลูกค้า Tyler เข้าร่วมงานกับ Duck Creek จาก CLARA Analytics ซึ่งเขาเป็นผู้นำในการริเริ่มการเติบโตและโปรแกรมพันธมิตรเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนการปรับใช้โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Duck Creek ในช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัยนี้” Tyler Jones กล่าว "Duck Creek เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการและให้บริการลูกค้าของบริษัทประกันภัย ดิฉันประทับใจในวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และแนวทางการเน้นลูกค้าให้เป็นศูนย์กลางของบริษัท ดิฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานและพันธมิตรของ Duck Creek ที่มีพรสวรรค์เพื่อขยายแบรนด์ของเรา ดึงดูดลูกค้าของเรา และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ"

Tyler ดำรงตำแหน่งสำคัญที่ Kaiser Permanente และ AIG โดยเขาเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขนาดใหญ่ ที่ Kaiser Permanente เขาเป็นผู้นำการปฏิรูปวงจรรายได้และระบบการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้บริโภคมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลาหลายปี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ข้อมูลระดับโลกที่ AIG เขามุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อแจ้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

Tyler ยังคงขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ CLARA Analytics เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่าสูงสุดจากแพลตฟอร์ม AI ของบริษัท ความเป็นผู้นำของเขาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจของ CLARA ที่จะมอบผลตอบแทนจากการลงทุนอันน่าทึ่งให้แก่ลูกค้าภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังการนำไปใช้งาน

Jones สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยยูทาห์และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก UCLA Anderson School of Management

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือ แบบชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อสื่อ:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.