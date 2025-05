ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) 、タイラー・ジョーンズ (Tyler Jones) を最高マーケティング責任者 (CMO) に任命

経験豊富なマーケティングおよび技術エグゼクティブであるタイラー・ジョーンズがダック・クリーク・テクノロジーズに加入

ボストン発, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、タイラー・ジョーンズを最高マーケティング責任者に任命したことを発表した。 CMOとして、ジョーンズはダック・クリークの戦略的マーケティングおよびブランディング活動を統括し、損害保険ソフトウェアおよびサービスプロバイダーとしての同社のグローバル展開とリーダーシップを推進する責任を負う。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は以下のように述べている。「タイラーは、お客様およびパートナーエコシステムに価値を提供する方法を理解している、経験豊富なマーケター兼リーダーです。」 「彼はクラウドベースのソフトウェア企業において、世界クラスのマーケティング組織を構築し、拡大させた豊富な経験を持っています。 彼をダック・クリークチームに迎え入れることを大変嬉しく思っており、成長を加速させ、市場リーダーシップを拡大するために共に働くことを楽しみにしています。」

タイラー・ジョーンズは、テクノロジー、保険、カスタマーエクスペリエンスの交差点で20年以上の経験を有し、ダック・クリークに入社する前はクララ・アナリティクス (CLARA Analytics) でAIソリューションの導入を推進する成長戦略および商業パートナーシッププログラムを指揮していた。

「保険業界が大きな転換期を迎える中で、ダック・クリークに入社できることを光栄に思い、大変楽しみにしています」と、タイラー・ジョーンズは述べた。 「ダック・クリークは、保険会社が営業し、顧客に対応する方法を変革している先見性のある会社です。 私は同社の文化、商品、顧客中心のアプローチに感銘を受けています。 ダック・クリークの優れたチームやパートナーと協力して、ブランドを増強させ、オーディエンスを惹きつけ、ビジネス成果を推進することを楽しみにしています。」

タイラー・ジョーンズは、カイザー・パーマネンテ (Kaiser Permanente) およびAIGで重要な役職を歴任し、大規模なデジタル変革を主導してきた。 カイザー・パーマネンテでは、2億5,000万米ドル (約364億8,436万円) を投じた複数年にわたる収益サイクルおよび消費者向け医療請求システムの刷新を指揮した。 AIGでは、グローバルデータ戦略責任者としてデータ活用を通じて戦略的意思決定を支援し、顧客体験を向上させる取り組みに注力した。

クララ・アナリティクスでは、引き続き顧客中心の戦略を推進し、クライアントが同社のAIプラットフォームから最適な価値を引き出せるよう支援した。 彼のリーダーシップは、クララが導入から数か月以内に顧客へ強力なROIを提供するという使命を達成する上で、極めて重要な役割を果たした。

同氏は、ユタ大学でマーケティングの学士号を取得し、UCLAアンダーソン経営大学院で経営学修士号 (MBA) を取得している。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでも フルスイート でも利用可能であり、すべて ダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、 www.duckcreek.com を参照されたい。 最新情報については、 LinkedIn および X のソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

