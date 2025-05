Duck Creek Technologies Mengumumkan Tyler Jones sebagai Kepala Bagian Pemasaran (CMO)

Pejabat Eksekutif Pemasaran dan Teknologi Berpengalaman, Tyler Jones, Bergabung dengan Duck Creek Technologies

BOSTON, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum, mengumumkan pengangkatan Tyler Jones sebagai Kepala Bagian Pemasaran (CMO). Sebagai CMO, Jones akan bertanggung jawab untuk mengawasi upaya pemasaran dan branding strategis Duck Creek dengan mendorong ekspansi global dan kepemimpinan perusahaan ini sebagai penyedia perangkat lunak dan layanan asuransi P&C.

"Tyler merupakan ahli pemasaran dan pemimpin berpengalaman yang memahami cara menghadirkan nilai kepada pelanggan dan ekosistem mitra kami," ujar Mike Jackowski, Direktur utama Duck Creek Technologies. "Beliau memiliki segudang pengalaman dalam membangun dan meningkatkan skala organisasi pemasaran kelas dunia untuk perusahaan perangkat lunas berbasis cloud. Saya senang sekali dengan bergabungnya beliau ke tim Duck Creek dan sudah tidak sabar lagi untuk bekerja sama dengannya guna mempercepat pertumbuhan kami dan memperluas kepemimpinan kami di pasar."

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di persimpangan teknologi, asuransi, dan pengalaman pelanggan, Tyler bergabung dengan Duck Creek dari CLARA Analytics, di mana beliau memimpin prakarsa pertumbuhan dan program kemitraan komersial yang mendorong adopsi solusi berbasis AI.

"Saya merasa terhormat dan bersemangat untuk bergabung bersama Duck Creek dalam momen penting ini dalam industri asuransi," ujar Tyler Jones. "Duck Creek adalah perusahaan visioner yang mentransformasi cara perusahaan asuransi dalam beroperasi dan melayani pelanggan. Saya terkesan dengan budaya, produk, dan pendekatan perusahaan ini yang berfokus pada pelanggan. Saya sudah tidak sabar untuk berkolaborasi bersama tim Duck Creek yang berbakat dan para mitra untuk memperkuat merek kami, berinteraksi dengan audiens kami, dan mendorong keuntungan bisnis."

Tyler memegang peran penting di Kaiser Permanente dan AIG, di mana beliau memelopori transformasi digital berskala besar. Di Kaiser Permanente, beliau memimpin perbaikan multitahun sistem siklus pendapatan dan penagihan medis pelanggan senilai $250 juta. Sebagai Kepala Strategi Data Global di AIG, beliau berfokus pada pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Di CLARA Analytics, Tyler terus mendorong strategi yang berpusat pada pelanggan dengan memastikan bahwa klien mendapatkan nilai optimal dari platform AI perusahaan. Kepemimpinannya berperan penting dalam misi CLARA untuk memberikan ROI yang menarik bagi pelanggan dalam beberapa bulan setelah implementasi.

Jones meraih gelar sarjana di bidang pemasaran dari University of Utah dan Master of Business Administration dari UCLA Anderson School of Management.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite) , dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand . Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X .

Kontak Media:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

