Duck Creek Technologies anuncia a Tyler Jones como director de marketing

Experimentado ejecutivo de marketing y tecnología, Tyler Jones se une a Duck Creek Technologies

BOSTON, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, anunció el nombramiento de Tyler Jones como director de marketing (CMO). Como director de marketing, Jones estará encargado de supervisar los esfuerzos estratégicos de marketing y posicionamiento de la marca de Duck Creek, impulsando la expansión global y el liderazgo de la empresa como proveedor de software y servicios de seguros de P&C.

"Tyler es un experto en marketing y líder que comprende cómo ofrecer valor a nuestros clientes y al ecosistema de socios", dijo Mike Jackowski, director ejecutivo de Duck Creek Technologies. "Posee una vasta experiencia en la creación y expansión de organizaciones de marketing de talla mundial para empresas de software basadas en la nube. Estoy muy contento de darle la bienvenida al equipo de Duck Creek y espero trabajar con él para acelerar nuestro crecimiento y expandir nuestro liderazgo en el mercado".

Con más de dos décadas de experiencia en la intersección de tecnología, seguros y experiencia del cliente, Tyler se une a Duck Creek desde CLARA Analytics, donde lideró iniciativas de crecimiento y programas de asociación comercial que impulsan la adopción de soluciones impulsadas por IA.

"Me siento honrada y emocionada de unirme a Duck Creek en este momento crucial en el sector de seguros", dijo Tyler Jones. "Duck Creek es una empresa visionaria que está transformando la forma en que las aseguradoras operan y atienden a sus clientes. Me impresiona su cultura, sus productos y su enfoque centrado en el cliente. Espero colaborar con el talentoso equipo y socios de Duck Creek para expandir nuestra marca, involucrar a nuestro público e impulsar los resultados de negocios".

Tyler ocupó cargos decisivos en Kaiser Permanente y AIG, donde lideró transformaciones digitales a gran escala. En Kaiser Permanente, lideró una revisión multianual de $ 250 millones del ciclo de ingresos y los sistemas de facturación médica del consumidor. Como director global de estrategia de datos en AIG, se centró en aprovechar los datos para informar las decisiones estratégicas y mejorar las experiencias de los clientes.

En CLARA Analytics, Tyler continuó impulsando estrategias centradas en el cliente, asegurando que los clientes lograran un valor óptimo de la plataforma de inteligencia artificial de la empresa. Su liderazgo fue fundamental en la misión de CLARA de ofrecer un retorno sobre la inversión (ROI) convincente a los clientes a los pocos meses de la implementación.

Jones tiene una licenciatura en marketing de la University of Utah y una maestría en administración de empresas de la UCLA Anderson School of Management.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como suite completa , y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand . Para más información visite, www.duckcreek.com . Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X .

Contacto de Medios:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

