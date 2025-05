Avyana Prozessfinanzierung Wien: Kapital für Gerechtigkeit – wenn das Recht wirtschaftlich durchsetzbar werden muss

Avyana Prozessfinanzierung Wien

VIENNA, AUSTRIA, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- In wirtschaftsrechtlichen Konflikten entscheidet nicht selten die Finanzkraft über das Ob und Wie der Rechtsdurchsetzung. Gerade in Fällen mit hohen Streitwerten und komplexen Anspruchsstrukturen bleibt der Zugang zum Recht vielen verwehrt – obwohl die rechtliche Lage eindeutig ist. Hier setzt Avyana Litigation Funding GmbH an, ein Prozessfinanzierer mit Sitz in Wien, spezialisiert auf Verfahren mit Streitwerten ab 100.000 Euro.

Avyana finanziert ausgewählte Verfahren in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Investorenstreitigkeiten, Insolvenzrecht und Organhaftung – konsequent auf Erfolgsbasis. Für die Kläger bedeutet das: kein finanzielles Risiko, volle Unabhängigkeit. „Wir investieren dort, wo das Recht klar ist, aber die wirtschaftliche Durchsetzung blockiert wird“, sagt Dr. Raphael Nagel, geschäftsführender Gesellschafter von Avyana.

Ein Beispiel: Ein Minderheitsgesellschafter wird systematisch von Informationen und Gewinnausschüttungen ausgeschlossen, obwohl ein klarer gesellschaftsvertraglicher Anspruch besteht. Avyana übernimmt die vollständige Finanzierung des Hauptverfahrens sowie begleitender einstweiliger Verfügungen. Das Ergebnis: volle Durchsetzung der Ansprüche und Nachzahlung über mehrere Jahre hinweg.

Ein zweiter Fall betrifft die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen ehemalige Geschäftsleiter einer Kapitalgesellschaft, bei denen Pflichtverletzungen rund um eine gescheiterte Kapitalmaßnahme im Raum stehen. Avyana finanziert nicht nur das Verfahren, sondern auch forensische Analysen und Spezialgutachten, um die Anspruchsgrundlage zu untermauern.

Besonders bemerkenswert: In ausgewählten Fällen bietet Avyana auch den vollständigen Erwerb der streitigen Forderung an. Damit erhalten Kläger – insbesondere Investoren, Insolvenzverwalter oder Family Offices – sofortige Liquidität und müssen sich nicht über Jahre mit rechtlichen Auseinandersetzungen belasten.

Anders als traditionelle Prozessfinanzierer setzt Avyana auf eine klar definierte Auswahlstrategie, hohe juristische Tiefe und unternehmerisches Verständnis. Die Due-Diligence ist nicht standardisiert, sondern maßgeschneidert. Das Team besteht aus Juristen, Ökonomen und Strategieberatern – und begleitet Mandanten aktiv durch alle Phasen des Verfahrens.

„Unsere Mandanten sind Unternehmer, Investoren, Gläubiger – keine Kläger aus Leidenschaft“, sagt Dr. Tillmann Lauk (LL.M.), Mitgeschäftsführer und früheres Vorstandsmitglied einer internationalen Großbank. „Sie wollen kein Verfahren – sie wollen eine Lösung. Wir helfen ihnen, diese Lösung durchzusetzen.“

