EBC Financial Group:金価格動向？ジョー・ディナポリ氏と2025年の予測を検討

EBC Financial Group:ジョー・ディナポリ氏とモンチャイ・コンタナパクディ氏は、Fintrade ClubとEBCが共催した金価格予測セミナーで参加者と交流しました。

THAILAND, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- 経済の不確実性、貿易摩擦、そして進行中の地政学的な変動を背景に、世界中の投資家たちは、金を信頼できるヘッジ手段として再び注目しています。 2025年5月7日、Fintrade ClubはEBC Financial Group(EBC)と共同で、「ディナポリ・メソッドによる2025年の金のトレンド分析」と題した特別セミナーを開催しました。このセミナーでは、ディナポリ・レベルの開発者、フィボナッチ・ベースの戦略に関する深い専門知識で知られるベテラントレーダーであるジョー・ディナポリ氏による特別セッションが行われました。

不安定な金融市場におけるディナポリ・メソッドの応用

ディナポリ氏は、幅広い内容のプレゼンテーションとライブインタビューを通じて、自身の独自のテクニカル分析手法を駆使し、世界的なマクロ経済圧力を読み解くとともに、2025年の金市場に対する見通しを提示しました。また、タイにおけるディナポリ・メンタリングの第一人者であるモンチャイ・コンタナパクディ氏も同席し、年次・四半期・日次チャートを用いた時間ベースのディナポリ・レベルによって、今後の金価格の動向を詳細に分析するセッションが展開されました。

ディナポリ氏は、世界的なリスクが激化する中にあっても、金は依然として「安全資産」としての地位を維持していると述べました。進行中のロシア・ウクライナ紛争、南アジアにおける緊張の高まり、そして米国の財政不安といった複数の危機が重なり合い、これらが金の強気相場を支える主要な要因になっていると指摘しました。 進行中のロシア・ウクライナ紛争、南アジアにおける緊張の高まり、そして米国の財政不安といった複数の危機が重なり合い、これらが金の強気相場を支える主要な要因になっていると指摘しました。

テクニカル分析:短期的な変動と、長期的な強さ

ディナポリ氏は、金の長期的な強気トレンドを肯定する一方で、今後はボラティリティの高まりに注意が必要だと警告しました。特に短期的には、1オンスあたり最大500ドルの価格変動が起こる可能性があると予測しています。 中国人民元や円、さらには暗号資産といった代替資産への投資家の関心が高まっている中にあっても、同氏は「金ほど安全な場所はない」という信念を改めて強調しました。

とはいえ、ディナポリ氏は極端な上昇目標に対する過度な期待には慎重な姿勢を示しました。緩やかな上昇には楽観的な見方を示しつつも、1オンスあたり1万ドルに到達する可能性についてはわずか10%程度と予測しており、これは一般的な投機筋の強気な見解とは一線を画しています。代わりに、3,720ドルから4,200ドルの価格帯を重要な中期的レジスタンスゾーンと位置付け、トレーダーに対しては「焦らず辛抱強く構え、反落局面を待って市場に再参入すべきだ」と助言しました。

株式市場は数年ぶりに弱気相場へ

セッションでは、より広範な市場動向にも言及がありました。 ディナポリ氏は、ポートフォリオ戦略に明確な変化が見られ、世界の株式市場に対してショートポジションを取り始めていることを明らかにし、株式市場全体に対する弱気な見方を示しました。タイ証券取引所に関しては、現地のデータが限られていることから具体的な予測は控えたものの、世界的な市場動向に追随する可能性が高いとの見解を示しました。

取引コミュニティとの交流

セミナー終了後には、ディナポリ氏とモンチャイ・コンタナパクディ氏によるメディア向けセッションが行われました。このセッションでは、ジャーナリストやキーオピニオンリーダー(KOL)が、セミナーで取り上げられた取引手法や市場への影響について、より踏み込んだ質疑応答や議論を交わす貴重な機会となりました。

イベントは、「不確実な時代においてこそ、体系的な分析と規律ある戦略が不可欠である」という明確なメッセージで幕を閉じました。初心者からベテラントレーダーまで、ディナポリ・メソッドは市場の動向を読み解くための有効かつ実践的なツールとして、今なお高く評価されています。特に、急速に変化する金融環境の中で金が果たす役割が一層重要となる現在、その価値と有用性はさらに増していると言えるでしょう。



EBCによる本セミナーへの参加は、トレーディングにおける教育と透明性の推進に対する、同社の継続的なコミットメントを示すものです。世界的なプレゼンスと金融市場調査への深い関与を有するEBCは、業界のリーダーや専門家と定期的に連携し、アジアをはじめとする世界中のトレーディングコミュニティに対して、有意義な交流と知見の共有の場を提供しています。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。



複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。 https://www.ebc.com/jp/

