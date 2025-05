COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ÉLARGIT SA GAMME DE JEUX RACING AVEC GEAR.CLUB UNLIMITED 3

NACON ÉLARGIT SA GAMME DE JEUX RACING

AVEC GEAR.CLUB UNLIMITED 3

Lesquin, 19 mai 2025 – NACON a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord avec Eden Games pour l’édition et la distribution de Gear.Club Unlimited 3. Cinquième titre d’une licence iconique, le jeu propose aux amoureux de l’automobile de fonder un GearClub au Japon pour vivre de nouvelles expériences immersives au volant de leurs bolides. Le jeu sortira au 4e trimestre 2025 sur toutes les consoles de génération actuelle et PC.

Gear.Club Unlimited 3 enrichit un écosystème Racing chez NACON déjà bien fourni qui inclut à la fois les jeux bien connus de l’éditeur tels que Test Drive Unlimited Solar Crown ou WRC Generations, mais aussi Revosim™, sa gamme de périphériques Direct Drive dédiée aux sports automobiles (volants et pédaliers). Une équipe spécifique et passionnée déploie son savoir-faire pour continuer à faire de NACON une référence en matière d’édition de jeux racing.

Gear.Club Unlimited 3 fait monter l’adrénaline en emmenant les pilotes sur les routes sinueuses des montagnes japonaises et à travers les panoramas ensoleillés de la Côte d’Azur. Plusieurs modes de jeu permettent de vivre des sensations intenses, entre escapades sur routes ouvertes et affrontements nerveux jusqu’à 10 voitures. Le tout nouveau mode Highway pousse les réflexes à leurs limites : les joueurs doivent se faufiler à pleine allure dans un trafic dense, où chaque dépassement peut faire la différence.

« Avec Eden Games, nous partageons l’amour des jeux de sports automobiles. Nous sommes ravis de collaborer ensemble sur Gear.Club Unlimited 3 et allons associer nos expertises pour mettre une nouvelle fois la passion automobile à l’honneur » déclare Alain Falc, Président Directeur Général de NACON.

Gear.Club Unlimited 3 sera disponible sur toutes les consoles de génération actuelle et PC fin 2025

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos de Eden Games

Eden Games est un studio de développement de jeux vidéo basé à Lyon, reconnu pour son expertise dans les jeux de course réalistes et immersifs. Fondé en 1998, le studio s’est fait connaître avec des titres emblématiques comme V-Rally, Test Drive Unlimited ou plus récemment Gear.Club. Fort d’une longue expérience dans la simulation automobile, Eden Games combine passion, innovation technologique et exigence graphique pour offrir des expériences de jeu de haute qualité sur consoles, PC et plateformes mobiles.

