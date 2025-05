فريق Intercom يتوجه إلى FundedNext لبحث التعاون الحصري في مجال الذكاء الاصطناعي

عجمان، الإمارات العربية المتحدة, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- استضافت شركة FundedNext يومي 7 و8 مايو وفدًا رفيع المستوى من شركة Intercom، بقيادة Phil Moore (رئيس هندسة المبيعات) وCiaran Nolan (المدير الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، في إطار تعاون مكثف لمدة يومين في مركز العمليات والدعم التابع لشركة FundedNext. شركة FundedNext هي من أهم عملاء Intercom وأكثرهم تأثيرًا على مستوى العالم. استفاد الشركاء من هذا الحدث لتحسين Fin AI‏، مساعد دعم الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من شركة Intercom، بشكل كبير عبر تقديم المشورة بخصوص المستويات المتقدمة للقدرة على اتخاذ القرارات من خلال التعامل مع الاستعلامات المخصصة ذات الحجم الكبير على نطاق غير مسبوق.

تتعاون FundedNext مع Intercom منذ الأيام الأولى لإطلاق Fin AI - قبل ما يقرب من عام. فمن البداية، دمجت الشركتان نظام Fin بالكامل، وعمدتا إلى اختباره بشكل شامل وتوسيع نطاقه عبر التجارب العملية. وتعزّزت الشراكة مع توفير إمكانية الاستخدام المبكر للميزات المُخطّط لها والدعم الهندسي المخصص والمشاركة في الإصدارات التجريبية ودورات العمل المركّزة لمدة ستة أسابيع من أجل المساعدة في إدخال تحسينات على المنتج قبل طرحه.

فكرة عامة عن ورشة العمل

على مدار يومين من العمل المكثف، تعاون فريقا FundedNext وIntercom في وضع إستراتيجيات ترتقي بمستوى Fin AI‏ إلى مستوى الدعم المتطور والقادر على اتخاذ قرارات. حيث بدأ اليوم الأول بمراجعة شاملة لتأثير Fin AI‏ في الأعمال لدى FundedNext، بجانب تسليط الضوء على الزيادة الكبيرة في الإنتاجية ورضا العملاء. وتلا ذلك عروض توضيحية مباشرة للميزات المتقدمة، ما دفع قيادة FundedNext إلى تقديم معلومات تحليلية مفصَّلة حول بروتوكولات الأمان والامتثال للوائح وأولويات التكامل المستنيرة بفضل الخبرة التشغيلية الواسعة.

وفي اليوم الثاني، تعاون وفد Intercom بشكل مباشر مع الفريق المشرف على تجارب العملاء لدى FundedNext. وقد حللا معًا سيناريوهات العملاء عبر مختلف تجاربهم - بدءًا من الاستعلامات الأساسية إلى الحالات المخصصة ذات الحجم الكبير العالية التعقيد التي تتطلب تدخلاً بشريًا دقيقًا. ستساعد هذه الجلسات التفاعلية على تحسين قدرة Fin AI على تقديم مهام سير عمل آلية وشبه آلية مصمَّمة تحديدًا لتناسب النطاق التشغيلي لدى FundedNext.

التزم كلا الفريقين ببروتوكولات سلامة الذكاء الاصطناعي الرائدة في المجال والامتثال الاستباقي للوائح - ما يضمن شفافية كل قرار آلي وقابليته للتدقيق واستناده إلى تدابير حماية البيانات الصارمة.

قال Phil Moore، رئيس قسم هندسة المبيعات في Intercom‏:

"تُحقق ورش العمل مثل هذه نتائج لا تستطيع أشهر من رسائل Slack أو مكالمات الفيديو تحقيقها. عندما نتضامن معًا، تتدفق الأفكار على الفور، ويحدث التوافق بشكل طبيعي، ونتوصل إلى رؤية مشتركة تقودنا إلى إحراز تقدم حقيقي".

السبب الذي يجعل FundedNext المكان الأمثل لاختبار Fin AI

نظرًا إلى أن FundedNext تقدم الخدمات إلى المتداولين الأفراد على مستوى العالم عبر برامج تداول متنوعة ومعقدة للغاية، فإنها تنشئ كمية كبيرة من البيانات، ما يوفر لـ Fin AI‏ بيئة فريدة من نوعها مليئة بالتحديات من أجل تطوير قدراته التنبئية سريعًا. إن التعامل الناجح مع المتطلبات المتنوعة لدى شركة FundedNext يضع Fin AI‏ في مرتبة تسمح له بتقديم أداء استثنائي في أيٍّ من سياقات دعم العملاء على مستوى العالم.

علّق Tanzim Hasan Fahim، نائب رئيس قسم التكنولوجيا في شركة FundedNext‏، قائلاً:

"في FundedNext، نتعامل في FundedNext مع أكثر بيئات العمل احتياجًا إلى الكثير من المتطلبات في هذا المجال. يتطلب دمج Fin AI‏التنفيذ الدقيق والحسّاس، لا سيما في ما يتعلق بالأمان والامتثال. كما يضمن تعاوننا الوثيق أننا لا نتّبع التكنولوجيا فحسب، بل نسعى كذلك سعيًا حثيثًا إلى وضع معايير للآلية التي يحوّل بها الذكاء الاصطناعي النسق الذي يسير عليه دعم العملاء بالكامل".

صرح Syed Abdullah Galib، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في شركة FundedNext‏ قائلاً:

"شراكتنا مع Intercom قوية بالفعل، لكن ورشة العمل هذه توسِّع نطاق تعاوننا إلى أبعد من ذلك. "نحن نتعاون في تشكيل مستقبل دعم الذكاء الاصطناعي - عبر الاستفادة من نطاقنا التشغيلي الفريد لصقل قدرة الحلول على اتخاذ قرارات عند التعامل مع مئات الآلاف من عمليات التواصل المتطورة والمخصصة بسلاسة وأمان".

طفرة كبيرة بين مختلف الأجيال في مجال دعم العملاء

تمثل هذه المشاركة نموذجًا جديدًا في خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي - حيث تجمع بين قادة التكنولوجيا على مستوى العالم والمبتكرين على مستوى المؤسسات للتعاون معًا في تصميم أنظمة دعم ذكية ويُعتمد عليها في اتخاذ القرارات. وعبر الدمج بين الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية ومعايير الأمان الصارمة، تعمل شركتا FundedNext وIntercom على تحديد ملامح المستقبل، ما يضمن التعامل مع كل أشكال التواصل مع العملاء بمستوى لا نظير له من الدقة والتفاهم المتبادل والموثوقية.

نبذة عن الشركاء

Intercom‏

تتيح Intercom التواصل مع العملاء لما يزيد على 30,000 شركة عبر منصة موحدة تجمع بين الدردشة والأتمتة ومهام سير العمل التي تدعم الذكاء الاصطناعي. يقدم أحدث مخططاتها التوضيحية ميزات مضمنة في برنامج الذكاء الاصطناعي الوكيل المُسجَّل تجمع بين أتمتة Fin وإسهامات الخبراء من الجنس البشري.

FundedNext‏

تُعد FundedNext منصة تداول عالمية مُسجَّلة مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تقدم تمويلات محاكية للمتداولين في أكثر من 180 دولة. تدعم FundedNext كذلك تطوير مستوى المتداولين من خلال الموارد التعليمية المتخصصة ومجتمع التداول النامي بقوة وفرص التواصل المدروس بين المؤسسات والأدوات التحليلية المتقدمة. وقد افتتحت الشركة مؤخرًا مؤسسة دعم العقود الآجلة التابعة لها وتعمل على توسيع نطاق نشاطها في السوق باستحداث قسم السمسرة في منتصف شهر مايو.

