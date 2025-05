โจ ดีนาโปลี ฟันธงราคาทองคำปี 2025 ผ่านเวที EBC Financial Group

โจ ดีนาโปลี และมนต์ชัย คงธนภักดี ร่วมพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานในงานสัมมนาคาดการณ์ราคาทองคำ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Fintrade Club และ EBC Financial Group

โจ ดีนาโปลี คาดราคาทองปี 2025 เป็นขาขึ้นตามแนวทางวิเคราะห์ทางเทคนิคของเขา ชี้มีโอกาสเพียง 10% ที่ราคาจะพุ่งถึง $10,000 ท่ามกลางความเสี่ยงทั่วโลก

THAILAND, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นักลงทุนทั่วโลกต่างหันกลับมาให้ความสนใจกับทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา Fintrade Club ร่วมกับ EBC Financial Group จัดสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำปี 2025 ด้วยวิธี DiNapoli” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณโจ ดินาโปลี (Mr. Joe DiNapoli) นักวิเคราะห์เทคนิคระดับตำนานและผู้คิดค้น DiNapoli Levels มาให้ความรู้ในเซสชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายในงาน โดยคุณดินาโปลีได้ถ่ายทอดประสบการณ์การลงทุนในตลาดทองคำด้วยกลยุทธ์ Fibonacci ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การประยุกต์ใช้ “DiNapoli Method” ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน

ภายในงานสัมมนา โจ ดินาโปลีได้เปิดเผยมุมมองตลาดทองคำในปี 2025 ผ่านการบรรยายและสัมภาษณ์สด โดยนำเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคของโลกผ่านมุมมองเชิงเทคนิคตามหลักการเฉพาะของเขาที่รู้จักกันในชื่อ “DiNapoli Method” พร้อมด้วยคุณมนต์ชัย คงธนภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ DiNapoli Method ระดับแถวหน้าของประเทศไทย โดยในการเสวนาดังกล่าวได้มอบข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้เข้าร่วม ด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ โดยอ้างอิงระดับราคาตามไทม์เฟรมรายปี รายไตรมาส และรายวัน ผ่านเครื่องมือ “DiNapoli Levels”

DiNapoli เน้นย้ำบทบาทของทองคำในฐานะ “สินทรัพย์ปลอดภัย” ที่ยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความเสี่ยงทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความตึงเครียดในเอเชียใต้ รวมถึงปัญหาด้านการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งมีการขาดดุลสะสมแตะระดับหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้เขายังตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของการครองอำนาจของเงินดอลลาร์สหรัฐ และชี้ให้เห็นถึงความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

มุมมองเชิงเทคนิค: แกว่งตัวแรงในระยะสั้น แต่แข็งแกร่งในระยะยาว

แม้จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำในระยะยาว Joe DiNapoli เตือนว่านักลงทุนควรเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจรุนแรงขึ้นในระยะสั้น โดยคาดว่าราคาทองคำรายวันอาจเหวี่ยงตัวสูงถึง 500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้นักลงทุนจะมีทางเลือกในการหันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น เช่น เงินหยวนของจีน เงินเยนญี่ปุ่น หรือสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น DiNapoli ยังย้ำจุดยืนอย่างมั่นคงว่า “ไม่มีที่ใดปลอดภัยไปกว่าทองคำ”

อย่างไรก็ดี เขาได้ลดความคาดหวังต่อเป้าหมายราคาสูงสุดของทองคำ โดยระบุว่า โอกาสที่ราคาจะพุ่งแตะระดับ 10,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระยะสั้นมีเพียงราว 10% เท่านั้น ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ในกระแสหลักที่มักมองในแง่เก็งกำไร ดินาโปลียังชี้ว่าแนวต้านสำคัญในระยะกลางอยู่ที่ช่วง 3,720–4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมแนะนำให้นักลงทุนใจเย็น รอจังหวะย่อตัวของราคาก่อนกลับเข้าซื้ออีกครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

หันมาถือมุมมอง “ขาลง” ต่อหุ้นโลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

ภายในงานสัมมนา Joe DiNapoli ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดการเงินในวงกว้าง โดยเปิดเผยว่าเขาได้เริ่มเปิดสถานะขาย (short positions) ในตลาดหุ้นโลก ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนครั้งสำคัญในรอบหลายปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยึดแนวโน้ม “ขาขึ้น” มาโดยตลอด แม้จะไม่ได้ให้การคาดการณ์เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลในตลาดท้องถิ่น แต่ดินาโปลีเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลก และแนะนำนักลงทุนจับตาปัจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างใกล้ชิด

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนนักเทรดอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังการสัมมนา ได้มีการจัดช่วงพบปะสื่อ (Media Session) ระหว่างโจ ดินาโปลี และคุณมนต์ชัย คงธนภักด ซึ่งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและบรรดา KOLs ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดและผลกระทบต่อตลาดการเงินจากประเด็นที่ถูกนำเสนอในงาน งานสัมมนาครั้งนี้ปิดฉากลงด้วยสารสำคัญที่ชัดเจนว่า—ในยุคที่ความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติ การวิเคราะห์อย่างมีระบบและการยึดมั่นในกลยุทธ์อย่างมีวินัย ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทองคำกลับมายืนหยัดในบทบาทสำคัญท่ามกลางภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมของ EBC Financial Group ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการสนับสนุนการเรียนรู้และความโปร่งใสในวงการเทรด ด้วยเครือข่ายระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาด EBC มุ่งมั่นสร้างพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทั้งในเอเชียและในเวทีสากล

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในเขตการเงินชั้นนำของกรุงลอนดอน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านความเชี่ยวชาญด้านนายหน้าการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ปัจจุบัน EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางการเงินสำคัญทั่วโลก อาทิ ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล รวมถึงตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา โดยให้บริการนักลงทุนรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันในการเข้าถึงตลาดการเงินโลก และโอกาสการลงทุนหลากหลายประเภท เช่น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนี

EBC ได้รับการยอมรับผ่านรางวัลมากมาย และดำเนินงานโดยยึดมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทย่อยของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายในแต่ละเขตอำนาจศาล ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการกำกับโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC), และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ โดยเคยผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ข้อตกลงพลาซา (Plaza Accord), วิกฤตค่าเงินฟรังก์สวิสปี 2015 และความผันผวนของตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และการดูแลความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังและมืออาชีพ

ในฐานะพันธมิตรด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา EBC ให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย อีกทั้งยังร่วมเป็นพันธมิตรกับ UN Foundation และ United to Beat Malaria เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสุขภาพระดับโลก นอกจากนี้ EBC ยังสนับสนุนโครงการ ‘What Economists Really Do’ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของเศรษฐศาสตร์ในประเด็นทางสังคมที่สำคัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.ebc.com/

