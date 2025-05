EBC Financial Group firma Acordo de Cooperação com a Universidade Internacional de Ulaanbaatar

A EBC Financial Group foi reconhecida pela Universidade Internacional de Ulaanbaatar (IUU) por capacitar a nova geração de profissionais de finanças da Mongólia por meio de educação e desenvolvimento de carreira. EBC Financial Group e a IUU celebram sua parceria para desenvolver talentos no setor financeiro da Mongólia por meio de estágios, workshops e mentoria. A equipe da EBC Mongólia interage com 160 alunos durante o evento, discutindo oportunidades de carreira no setor financeiro.

Parceria estratégica reforça o compromisso da EBC em aproximar o setor financeiro da academia fomentar novos talentos, com o lançamento de programas de estágio.

ULAANBAATAR, MONGOLIA, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- A Mongólia é uma nação jovem — 65% da população tem menos de 35 anos. Com o rápido crescimento do setor financeiro do país, essa juventude vem se tornando uma força essencial para impulsionar o desenvolvimento do setor. Reconhecendo esse potencial, o EBC Financial Group (EBC) foi homenageado com uma carta oficial de agradecimento pela Universidade Internacional de Ulaanbaatar (IUU) por sua participação de destaque no Dia de Promoção de Carreiras da IUU (“Мэргэжил суртчлах өдөрлөг”), realizado em 29 de abril de 2025.

À medida que a jovem força de trabalho da Mongólia busca uma inserção global para prosperar em uma economia cada vez mais interconectada, o envolvimento da EBC — sua primeira colaboração formal com a IUU — destaca o compromisso da empresa em conectar talentos locais a oportunidades internacionais. Por meio de iniciativas de educação financeira, orientação prática de carreira e estágios internacionais, a EBC se alinha às prioridades da Mongólia em capacitar a juventude como a próxima geração de líderes do setor financeiro.

Do Engajamento Local ao Impacto Global

Durante o evento, a equipe da EBC na Mongólia — liderada pela Diretora de Operações (COO), Sra. Tamir Baatar, e pela equipe de Desenvolvimento de Negócios — interagiu com mais de 160 estudantes das faculdades de Economia e Negócios da IUU, desmistificando as trajetórias profissionais no setor de serviços financeiros e despertando o interesse dos jovens por meio de orientações práticas, como palestras sobre finanças, fóruns e competições virtuais de trading.

A resposta massiva do público, comprovada pelos formulários de inscrição preenchidos pelos estudantes, culminou na assinatura de um Acordo de Cooperação com a IUU, com o endosso do Diretor do Conselho da Universidade, Dr. Kang Yoyul.

A parceria proporcionará:

- Até 10 vagas de estágio por ano no escritório da EBC na Mongólia, com oportunidades para que alunos selecionados participem de programas em outros escritórios globais da EBC, promovendo uma experiência profissional com alcance internacional.

- Programas colaborativos ao longo do ano, incluindo palestras mensais sobre finanças, competições virtuais de trading e orientações para empregabilidade, com o objetivo de aproximar o meio acadêmico do mercado financeiro.

- Canal prioritário de recrutamento para formandos da IUU, além de programas de mentoria e projetos de pesquisa voltados para as prioridades econômicas da Mongólia.

Como resultado dessas interações, mais de 160 estudantes das faculdades de Negócios e Economia preencheram formulários de inscrição, demonstrando interesse em futuras oportunidades na EBC.

“Essa parceria é mais do que um marco para a EBC na Mongólia; é uma prova do nosso compromisso com a ideia de que capacitar os jovens com conhecimento e oportunidade fortalece economias inteiras,” declarou a Sra. Tamir Baatar. “Ao oferecer aos estudantes habilidades práticas e aplicáveis ao mercado, estamos investindo na resiliência e na inovação do setor financeiro.”

“Temos orgulho de fazer parte de uma iniciativa que não apenas abre portas para os jovens talentos da Mongólia, mas também fortalece vínculos duradouros entre a indústria e o meio acadêmico,” acrescentou a Sra. Baatar. “A visão da EBC está fundamentada em capacitar a próxima geração com conhecimento e oportunidades.”

Um Legado de Colaboração Acadêmica e Liderança em ESG

A colaboração da EBC com a IUU demonstra seu compromisso contínuo com a educação global. Como apoiadora do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, a EBC coorganizou a série “What Economists Really Do (WERD)”, incluindo as edições de 2023-2024 e 2024-2025, focadas em estratégias macroeconômicas importantes para a sociedade, como a resiliência climática. A parceria com a IUU também está alinhada à estrutura global de responsabilidade social corporativa da EBC, que prioriza educação, desenvolvimento juvenil e capacitação no setor financeiro.

Para conhecer as iniciativas globais de ESG e as parcerias educacionais do EBC Financial Group, visite https://www.ebc.com/ESG.

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.