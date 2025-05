Bitget 2025 年 4 月月报亮点：市场份额提升

维多利亚,塞舌尔, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了 2025 年 4 月透明度报告,重点介绍了当月的增长、监管里程碑,以及持续发展势头——尽管市场大环境动荡,但公司通过不断创新和强大的执行力而保持了这种势头。

在市场调整和投资者保持谨慎的这个月里,Bitget 的期货交易量达到 7,576 亿美元,环比增长 17.3%。现货交易量亦逆势攀升至 686 亿美元。得益于这些有利因素,Bitget 成为交易量第三大的加密货币交易所,市占率为 7.2%,反映该公司在竞争激烈的市场环境中的强劲表现和持续发展势头。根据 Coingecko 和 WuBlockchain 的数据,Bitget 逆势扩大市场份额,而其他交易所则出现收缩。Bitget 的用户数也突破了 1.2 亿,这表明该平台的参与度很高,并且用户对其产品和服务非常信任。

今年 4 月,Bitget 在萨尔瓦多获得了 DASP 和 BSP 牌照,在监管方面实现了重大飞跃,因此能够在全球最具前瞻性的数字资产框架下提供全方位的加密货币服务,包括现货、衍生品、质押及收益。

本月,公司还推出了 Bitget Onchain 功能,让用户可以使用 USDT 或 USDC 直接通过 Bitget 应用程序交易链上资产。这弥合了中心化用户体验和去中心化访问之间的鸿沟,降低了 Web3 使用门槛。

为了支持机构增长,Bitget 升级了 Liquidity Incentive Program(流动性激励计划),优化挂单-吃单费率并加速准入流程,从而提升现货和衍生品市场的流动性。

在营销方面,Bitget 与巴塞罗那足球俱乐部球星 Raphinha 合作开展了全球推广活动,重点推介 Copy Trading、Launchpool 和 Pre-market 等智能交易工具。此活动结合公司与西班牙足球甲级联赛(LALIGA)合作策划的“Your Team, Your Skin”倡议,让用户可以采用球队品牌元素为自己打造个性化的交易界面。

Bitget Research 的《就业报告》(Employment Report)估计,到 2028 年,区块链可能创造 50 万个就业岗位,这与人工智能产业的发展路径相呼应,并彰显区块链日益扩大的影响力。

最后,Bitget 通过在 TOKEN2049 Dubai 和 Paris Blockchain Week 的沉浸式活动(包括 Cryptoverse Dream Night 等周边活动)加强了其全球影响力,彰显公司对社群和创新的承诺。

凭借监管突破、用户快速增长以及对易用性与安全性的专注,Bitget 正引领加密货币行业变革。随着市场情绪开始转变,Bitget 已准备好引领加密货币普及和 WEB3 整合的下一阶段。

如需查看完整透明度报告,请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年,是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务,致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易,同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。Bitget Wallet 原名 BitKeep,为世界一流的多链加密币钱包,提供一系列综合 Web3 解决方案和功能,包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广,例如,它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴,也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu(摔跤世界冠军)、Samet Gümüş(拳击金牌得主)和 İlkin Aydın(排球国家队队员)的全球合作伙伴,旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息,请访问:网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系:media@bitget.com

风险提示:数字资产价格波动,可能会出现大幅变化。建议投资者审慎投入,切勿投入无法承受损失的资金。投资价值可能受到影响,可能无法实现财务目标,也可能无法收回本金。建议寻求独立财务顾问的意见,并充分考虑个人财务经验和状况。过往业绩不代表未来表现。Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。本文内容不作为任何财务建议。详情请查阅我司使用条款。

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bf1a171-5c5d-4536-b7ba-529f3be725b6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.