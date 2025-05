ビットゲット(Bitget)、2025年4月の月次レポートで市場シェア拡大を強調

セイシェル・ビクトリア発, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、2025年4月の透明性報告書を公開し、市場全体の不確実性にもかかわらず、一貫したイノベーションと強力な執行力により、成長、規制上のマイルストーン、そして継続的な勢いを記録した1ヶ月間を強調した。

市場の調整と投資家の慎重さが目立ったこの月に、ビットゲットは先物取引高7,576億ドル (約110兆5,622億円) を記録し、前月比17.3%増となった。 スポット取引高も686億ドル (約10兆113億円)に増加し、業界全体の低迷に抗している。 これらの利益により、ビットゲットは取引量で世界第3位の暗号資産取引所へと躍進し、市場シェアは7.2%に達して、競争の激しい市場環境における好業績と継続的な勢いを反映している。 CoingeckoとWuBlockchainによると、ビットゲットは広範な取引所の動向に逆行し、他の取引所が縮小する中、市場シェアを拡大した。 また、ビットゲットのユーザー数は1億2,000万人を超え、プラットフォームへの強い関与とその商品とサービスへの信頼を示している。

4月にビットゲットは、エルサルバドルでDASPとBSPの両方のライセンスを取得することにより、規制面で大きな飛躍を遂げ、世界で最も先進的なデジタル資産フレームワークの1つの下で、スポット、デリバティブ、ステーキング、利回りなど、完全な暗号資産サービスを提供できるようになった。

また、この月には、ユーザーがUSDTまたはUSDCを使用してビットゲット・アプリから直接オンチェーン資産を取引できる機能であるビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain)がリリースされた。 これにより、集中型のUXと分散型アクセスのギャップが埋められ、Web3がより親しみやすくなる。

機関投資家の成長を支援するため、ビットゲットは流動性インセンティブプログラムをアップグレードし、メイカーテイカー率を改善してオンボーディングを高速化し、スポットおよびデリバティブ市場全体の流動性を向上させた。

マーケティング面では、FCバルセロナのスター選手であるラフィーニャ (Raphinha)と提携し、コピートレーディング (Copy Trading)、ローンチプール (Launchpool)、プレマーケット (Pre-market)などのスマート取引ツールにスポットライトを当てたグローバルキャンペーンを実施した。 これは、LALIGAとの「Your Team, Your Skin」イニシアチブと連携し、ユーザーがチームブランディングで取引インターフェースをパーソナライズできるようにした。

ビットゲット・リサーチ (Bitget Research) の雇用報告書 (Employment Report)は、ブロックチェーンが2028年までに50万人の雇用を創出する可能性があると予測しており、これはAIセクターの成長軌道を反映し、ブロックチェーンの影響力拡大を浮き彫りにしている。

最後に、ビットゲットは、トークン2049ドバイ (TOKEN2049 Dubai)およびパリ・ブロックチェーン・ウィーク (Paris Blockchain Week)での没入型アクティベーション、また、クリプトバース・ドリームナイト (Cryptoverse Dream Night)などのサイドイベントで、コミュニティとイノベーションへのコミットメントを強調し、世界的な存在感を強化した。

規制当局の承認、急速なユーザー増加、そしてアクセシビリティとセキュリティへの注力により、ビットゲットは、暗号資産業界の進化をリードするトッププレーヤーの1つである。 市場センチメントが変化し始める中、ビットゲットは暗号資産の普及とWEB3統合の次の段階をリードする準備を整えている。

完全版透明性報告書は、こちらから閲覧可能である。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bf1a171-5c5d-4536-b7ba-529f3be725b6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.