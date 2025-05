הדגש בדו"ח החודשי של אפריל 2025: Bitget מגדילה את נתח השוק שלה

ויקטוריה, איי סיישל, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, פרסמה את דו"ח השקיפות שלה עבור אפריל 2025, ובו הדגש הוא כי מדובר בחודש של צמיחה, השגת ציוני דרך רגולטוריים ומומנטום מתמשך למרות ההתרחבות של אי-הוודאות בשוק, וזאת הודות לחדשנות עקבית וביצוע חזק.

בחודש שאופיין בתיקוני שוק וזהירות מצד המשקיעים, Bitget רשמה נפח מסחר של 757.6 מיליארד דולר בחוזים עתידיים, וזה מייצג צמיחה בשיעור של 17.3% במונחים של חודש לחודש. נפח המסחר בספוט עלה גם הוא, ל-68.6 מיליארד דולר, תוך התגברות על הירידה הרחבה יותר בתעשייה. עליות אלו תרמו לעלייתה של Bitget למעמד של הבורסה הקריפטוגרפית השלישית בגודלה לפי נפח מסחר, עם נתח שוק של 7.2%, המשקף ביצועים חזקים ומומנטום מתמשך בסביבת שוק תחרותית. על פי Coingecko ו-WuBlockchain, Bitget לא נכנעה למגמות הכלליות של הבורסות, וצברה נתח שוק בעוד שאחרות התכווצו. בנוסף חצתה Bitget את רף 120 מיליון המשתמשים, דבר המצביע על מעורבות חזקה בפלטפורמה ואמון במוצריה ובשירותיה.

באפריל, Bitget עשתה קפיצת מדרגה רגולטורית משמעותית על ידי הבטחת רישיונות DASP ו-BSP באל סלבדור, מה שאפשר לה להציע שירותי קריפטו מלאים - ספוט, נגזרים, הימורים ותשואה - תחת אחת ממסגרות הנכסים הדיגיטליים המתקדמות ביותר בעולם.

חודש זה סימן גם את השקת Bitget Onchain, תכונה המאפשרת למשתמשים לסחור בנכסי בלוקצ'יין ישירות באפליקציית Bitget תוך שימוש ב-USDT או USDC. זה מגשר על הפער בין חוויית משתמש מרכזית לגישה מבוזרת, מה שהופך את ה-Web3 לנגישה יותר.

כדי לתמוך בצמיחה מוסדית, Bitget שדרגה את תוכנית תמריצי הנזילות שלה עם שיעורי העלאת/הורדת נזילות טובים יותר וקליטה מהירה יותר, וכך שופרה הנזילות בשווקי הספוט והנגזרות.

בחזית השיווק, Bitget חברה לראפיניה, כוכב קבוצת הכדורגל ברצלונה, למסע פרסום עולמי שהדגיש כלי מסחר חכמים כמו Copy Trading, Launchpool ו-Pre-market. הדבר שולב עם יוזמת Your Team, Your Skin, בשיתוף עם LALIGA, המאפשרת למשתמשים להתאים את ממשק המסחר עם מיתוג של הקבוצה שהם אוהדים.

דו"ח התעסוקה של Research Bitget מעריך שבלוקצ'יין יכול ליצור 500,000 משרות עד 2028, מהדהד את נתיב הצמיחה של מגזר הבינה המלאכותית ומדגיש את ההשפעה המתרחבת של הבלוקצ'יין.

ולבסוף, Bitget חיזקה את נוכחותה הגלובלית עם הפעלות סוחפות ב- TOKEN2049 Dubai וב-Paris Blockchain Week, כולל אירועים צדדיים כמו Cryptoverse Dream Night שהדגישו את מחויבותה לקהילה ולחדשנות.

בין ניצחונות רגולטוריים, צמיחת משתמשים מהירה והתמקדות בנגישות ואבטחה, Bitget מובילה כאחת השחקניות המובילות בהתפתחות של תעשיית הקריפטוגרפיה. עם השתנות הסנטימנט בשוק, Bitget כבר נמצאת בהילוך גבוה כדי להוביל את השלב הבא של אימוץ הקריפטוגרפיה והאינטגרציה של Web3.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5bf1a171-5c5d-4536-b7ba-529f3be725b6

