LONDRA, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Castle Capital Partners Ltd, boutique di consulenza con sede a Londra, specializzata nell'assistere le aziende nell'introduzione di investitori nei settori del private equity, del venture capital e immobiliare, ha rilasciato oggi un chiarimento pubblico in merito al suo status indipendente e alle sue attività.

L'annuncio fa seguito alle continue indagini di mercato e alle attività di ricerca online che hanno generato confusione tra Black Castle Capital Partners Ltd e un'altra società dal nome simile, Black Capital Partners. È stato scoperto che recenti ricerche online, come "Recensioni su Black Castle Capital", hanno inavvertitamente associato Black Castle Capital Partners Ltd a contenuti non correlati a Black Capital Partners, quando in realtà si tratta di aziende completamente distinte, senza alcuna condivisione di proprietà, leadership o sovrapposizione operativa.

Il chiarimento mira a preservare la trasparenza del mercato, a garantire informazioni accurate per gli investitori e i partner e a riaffermare la posizione distinta di Black Castle Capital Partners Ltd nel settore della consulenza.

Dichiarazione del CEO.

"Ci rammarichiamo della confusione causata da questa somiglianza di nomi e invitiamo i clienti, i partner e il pubblico a verificare le informazioni direttamente attraverso i nostri canali ufficiali. Accogliamo con favore la due diligence e il nostro curriculum parla da sé", ha dichiarato Richard Diaz, amministratore delegato di Black Castle Capital Partners Ltd.

Il contesto: una distinzione tra due aziende indipendenti

Recenti indagini di mercato hanno evidenziato casi in cui Black Castle Capital Partners Ltd è stata erroneamente associata a Black Capital Partners, una società totalmente indipendente con leadership, marchio e obiettivi aziendali distinti.

Perché è importante distinguere

Black Castle Capital Partners Ltd opera in modo indipendente da Black Capital Partners e da qualsiasi altra società con nome simile.

Black Castle Capital Partners Ltd è registrata presso la Companies House con il numero 10635644, secondo le leggi del Regno Unito.

Occorre fare una chiara distinzione tra le società per evitare inutili confusioni tra gli investitori e i partner.

Solo in questo modo si può preservare l'integrità del marchio e prendere decisioni informate.

Informazioni su Black Castle Capital Partners Ltd

Black Castle Capital Partners Ltd è una boutique di consulenza con sede a Londra. È stata fondata nel 2017 dal CEO e fondatore, Richard Diaz, per fornire soluzioni su misura per imprenditori, aziende in fase di crescita e investitori istituzionali impegnati in iniziative di venture capital, private equity e capitale strategico.

L'azienda collabora con fondatori visionari e aziende innovative per sbloccare valore a lungo termine.

Grazie a un approccio snello e pratico, Black Castle Capital Partners Ltd si distingue per le sue competenze trasversali, puntando su opportunità ad alto potenziale nel settore tecnologico, immobiliare e nei mercati emergenti. Il team non offre solo assistenza per ottenere capitale attraverso i suoi servizi introduttivi, ma fornisce anche una guida strategica, l'accesso alla rete e il supporto operativo.

Con sede a Londra, Black Castle Capital Partners Ltd vanta un'eccellente flessibilità, discrezione e allineamento degli interessi con i suoi partner, privati con un elevato patrimonio netto e investitori istituzionali. L'etica dell'azienda ruota attorno alla costruzione di relazioni, garantendo che ogni impegno sia sempre adattato alle specifiche ambizioni dei suoi partner.

Per ulteriori informazioni:

Sito web: www.blackcastlecapital.co.uk

Contatti: admin@blackcastlecapital.co.uk | +44 (0)207 099 8877

Indirizzo: Black Castle Capital Partners Ltd, 48 Charles Street, Mayfair, Londra, W1J 5EN

Numero di registrazione della società: 10635644

