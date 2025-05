OTOMOTO: „Hergestellt in China, gefahren in Europa“ – Agnieszka Czajka auf der IMPACT'25 über das neue Kapitel der europäischen Motorisierung

POZNAŃ, Polen, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der diesjährigen IMPACT'25 in Posen nahm Agnieszka Czajka, Geschäftsführerin der OTOMOTO/OLX Group, an der Podiumsdiskussion „Made in China, Driven in Europe“ teil und sprach über eines der aktuellsten Themen der Automobilbranche: die Expansion chinesischer Marken auf den europäischen Markt. Die Diskussion wurde von Bianca Lopes, einer Expertin für Technologie und Fintech, moderiert.

Die Automobilindustrie in Europa schaltet in den nächsten Gang

Chinesische Marken, die vor nicht allzu langer Zeit noch als Nischenanbieter galten, gewinnen heute nicht nur Marktanteile, sondern definieren auch die Spielregeln neu. Agnieszka Czajka verwies auf die aktuelle Marktsituation sowie auf Daten, die die wachsende Position chinesischer Hersteller eindeutig bestätigen. Im März 2025 überschritt der Anteil chinesischer Marken an den europäischen Kfz-Zulassungen erstmals die 5-Prozent-Marke. In Polen erreichte ihr Marktanteil im April einen Rekordwert von 6,8 %, wobei allein die Marke MG im Jahr 2024 mehr als 6,6 Tausend Zulassungen verzeichnete und damit Citroën oder Seat überholte. OTOMOTO beobachtet diese Veränderungen ebenfalls und verzeichnet für das Jahr 2024 mehr als 2.500 Fahrzeugangebote von chinesischen Herstellern auf seiner Plattform.

Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Zugänglichkeit

Die Befragten bestätigten, dass chinesische Hersteller eine ausgereifte Markteintrittsstrategie verfolgen, deren Eckpfeiler ein breites Portfolio, durchgängige Kompetenz – von der Batterie bis zur Fertigung – sowie der Aufbau direkter Beziehungen zu den Kunden, auch in kleineren Städten, sind. Wir beobachten, dass auf dem europäischen Markt nicht nur die Stärke der Marke, sondern auch die Anpassungsfähigkeit, die operative Flexibilität und die Fähigkeit, Trends zu erkennen und Nutzerbedürfnisse zu antizipieren, zunehmend an Bedeutung gewinnen.

„Chinesische Hersteller erinnern die gesamte Branche daran, warum es den Automobilmarkt überhaupt gibt – für Menschen, die besser, sicherer und intelligenter fahren möchten. Innovation und Zugang zu modernster Technologie sind kein Luxus mehr, sondern werden zum Standard und zur Verpflichtung für den Fahrer. Die Transformation, die wir erleben, ist jedoch nicht nur eine technologische Revolution, sondern auch ein Umdenken. Wir kaufen keine Marken mehr, sondern legen immer mehr Wert auf Funktionalität und Nutzererlebnis“, so Agnieszka Czajka, Geschäftsführerin der OTOMOTO/OLX Group.

