Falcon 亮相 EBACE 2025 (2025 年歐洲商務航空展)，首次在歐洲登場

杜拜,阿聯酋, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 距離 EBACE 2025 開幕僅剩幾天,Alex Group Investment 旗下的 Falcon 正準備參與這場歐洲的頂尖商務航空盛會,屆時在其展位上歡迎參觀者到訪。該活動將於 5 月 20 日至 22 日在瑞士日內瓦 Palexpo 會展中心舉行。

這是 Falcon 首次參加歐洲航空展,該公司將在展會上向歐洲市場人士介紹其全方位的航空服務。 參觀者將有機會了解有關 Falcon Luxe (私人飛機包機)、Falcon Flight Support、Falcon Elite (私人飛機客運大樓) 和 Falcon Technic (維護、修理和全面檢修) 的更多資訊。Falcon 提供上述所有服務,是真正的一站式商務航空服務商。

Alex Group Investment 創辦人兼主席 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生說:「參加 EBACE 是我們進軍歐洲市場的明確一步。 我們很自豪能夠向新觀眾介紹 Falcon 的全部服務,為建立有意義的長期合作夥伴關係打開大門。」

Falcon 團隊將在 864 號展位歡迎參觀者到訪,共同探討未來的機會。

請瀏覽 Private aviation, FBO, MRO, and Ground Handling Service - Falcon (私人航空、私人飛機客運大樓、維護、修理和全面檢修以及地勤服務 - Falcon),了解 Falcon 全方位服務的詳情

關於 Falcon

Falcon 是頂級航空服務供應商,提供一站式服務,滿足您在航空領域的所有需求。 透過 Falcon Luxe,我們提供一支可供全球人士包機的現代化私人飛機機隊,確保每次旅程倍添舒適,同時確保私隱。 Falcon Elite 擁有專屬私人飛機客運大樓 (FBO),在您登機前即可提供頂級服務和難忘的體驗。 Falcon Technic 不僅為我們的機隊,亦為第三方飛機提供全天候維護、修理和全面檢修 (MRO) 服務,以確保飛機具備最佳性能,安全可靠。 此外,Falcon Flight Support 從頭到尾提供個人化支援,致力讓您的旅行輕鬆無憂。 Falcon 提供一站式服務,滿足您在航空領域的所有需求。

請前往 flyfalcon.com、Instagram 和 LinkedIn 了解詳情

傳媒查詢

Ines Nacerddine

航空營銷總監

Alex Group Investment

電子郵件: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

