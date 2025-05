Falcon 首次登陆欧洲，亮相 EBACE 2025

迪拜,阿联酋, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 距 EBACE 2025 (2025 年欧洲公务航空展) 开幕仅剩几天,Alex Group Investment 旗下的 Falcon 正在紧锣密鼓地筹备参与这场欧洲的公务航空顶级盛会,届时在其展位上欢迎参观者到访。该活动将于 5 月 20 日至 22 日在瑞士日内瓦 Palexpo 会展中心举行。

这是 Falcon 首次参加欧洲航空展,该公司将在展会上向欧洲市场相关人士推介其全方位的航空服务。 参观者将有机会了解有关 Falcon Luxe (私人飞机包机)、Falcon Flight Support、Falcon Elite (私人飞机航站楼) 和 Falcon Technic (维护、修理和全面检修) 的更多信息。Falcon 提供上述所有服务,是真正的一站式公务航空服务供应商。

Alex Group Investment 创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示:“参加 EBACE 是我们向欧洲市场进军的坚定步伐。 我们很自豪能够向新观众介绍 Falcon 的全部服务,并为建立意义深远的长期合作伙伴关系打开大门。”

Falcon 团队将在 864 号展位欢迎参观者到访,共同商讨未来合作机会。

请浏览 Private aviation, FBO, MRO, and Ground Handling Service - Falcon (私人航空、私人飞机航站楼、维护、修理和全面检修以及地勤服务 - Falcon),了解 Falcon 全方位服务的详情

关于 Falcon

Falcon 是顶尖的航空服务供应商,提供一站式服务,满足您在航空领域的各类需求。 通过 Falcon Luxe,我们提供一支可供全球人士包机的现代化私人飞机机队,确保每次旅程倍添舒适,隐私无忧。 Falcon Elite 有专属私人飞机航站楼 (FBO),在您登机前即可提供顶级服务和难忘的体验。 Falcon Technic 为我们的机队以及第三方飞机提供全天候维护、修理和全面检修 (MRO) 服务,以确保飞机具备最佳性能,安全可靠。 此外,Falcon Flight Support 从头到尾提供个性化支持,致力于让您的旅行轻松无忧。 Falcon 提供一站式服务,满足您在航空领域的所有需求。

如需了解更多信息,请访问 flyfalcon.com、Instagram 和 LinkedIn

媒体咨询

Ines Nacerddine

航空营销总监

Alex Group Investment

电子邮件: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

本公告随附照片可通过此链接获取:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.