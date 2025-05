Falcon เปิดตัวครั้งแรกในยุโรปที่งาน EBACE 2025

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ก่อนถึงงาน EBACE 2025 อีกไม่กี่วัน Falcon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alex Group Investment กำลังเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เยี่ยมชมที่บูธของบริษัทในงานแสดงการบินธุรกิจชั้นนำของยุโรป ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม ที่ Palexpo นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นี่จะเป็นครั้งแรกที่ Falcon เข้าร่วมแสดงในงานแสดงการบินในยุโรป โดยบริษัทจะนำเสนอบริการด้านการบินครบวงจรสู่ตลาดยุโรป ผู้เข้าชมงานจะมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Falcon Luxe (บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัว), Falcon Flight Support, Falcon Elite (อาคารผู้โดยสารเครื่องบินส่วนตัว) และ Falcon Technic (บริการซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องบิน) ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ Falcon ในฐานะผู้ให้บริการด้านการบินธุรกิจแบบครบวงจรอย่างแท้จริง

“การเข้าร่วมงาน EBACE ถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดยุโรปอย่างชัดเจน” นายSultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alex Group Investment กล่าว “เราภูมิใจที่ได้นำเสนอศักยภาพครบวงจรของ Falcon ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่มีความหมายและยั่งยืนในระยะยาว”

ทีมงาน Falcon จะประจำอยู่ที่บูธหมายเลข 864 พร้อมต้อนรับผู้เยี่ยมชมและพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือในอนาคต

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการครบวงจรของ Falcon ได้ที่: Private aviation, FBO, MRO, และ Ground Handling Service - Falcon

เกี่ยวกับ Falcon

Falcon เป็นผู้ให้บริการด้านการบินระดับพรีเมียม ที่นำเสนอบริการแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการบินของคุณ ด้วยบริการ Falcon Luxe เรามีฝูงบินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรุ่นใหม่พร้อมให้บริการเช่าเหมาลำทั่วโลก มอบความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในทุกการเดินทางของคุณ Falcon Elite มาพร้อมกับอาคารผู้โดยสารเครื่องบินส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ (FBO) ที่ให้บริการระดับพรีเมียม พร้อมมอบประสบการณ์สุดประทับใจก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่อง Falcon Technic ให้บริการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และปรับปรุงสภาพเครื่องบิน (MRO) ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่เพียงแต่สำหรับฝูงบินของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องบินของลูกค้าภายนอกด้วย เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะและความเชื่อถือได้สูงสุด นอกจากนี้ Falcon Flight Support ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย พร้อมให้การสนับสนุนแบบเฉพาะบุคคลตั้งแต่ต้นจนจบทุกขั้นตอน ที่ Falcon ทุกความต้องการด้านการบินของคุณถูกรวบรวมไว้ครบจบในที่เดียว

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ flyfalcon.com, Instagram และ LinkedIn

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

Ines Nacerddine

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด - การบิน

Alex Group Investment

อีเมล: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.