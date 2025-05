Falcon Membuat Penampilan Pertama di Eropah di EBACE 2025

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dengan EBACE 2025 yang semakin hampir, Falcon, sebahagian daripada Alex Group Investment sedang bersiap sedia untuk menyambut pengunjung di reruainya semasa acara penerbangan perniagaan terkemuka di Eropah, yang berlangsung dari 20 hingga 22 Mei di Palexpo, Geneva, Switzerland.

Ini adalah kali pertama Falcon mengambil bahagian dalam pameran penerbangan di Eropah, di mana syarikat ini akan memperkenalkan rangkaian penuh perkhidmatan penerbangannya kepada pasaran Eropah. Pengunjung berpeluang mengetahui lebih lanjut mengenai Falcon Luxe (sewaan jet peribadi), Falcon Flight Support, Falcon Elite (terminal jet peribadi) dan Falcon Technic (penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih), yang bersama-sama menjadikan Falcon sebagai pusat sehenti sebenar untuk perkhidmatan penerbangan perniagaan.

"Menyertai EBACE merupakan langkah jelas ke dalam pasaran Eropah,“ kata Encik Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pengasas & Pengerusi Alex Group Investment. “Kami berbangga untuk mempersembahkan keupayaan penuh Falcon kepada audiens baharu dan membuka ruang kepada kerjasama yang bermakna serta jangka panjang.”

Pasukan Falcon akan berada di Reruai 864, bersedia untuk menyambut pengunjung dan membincangkan peluang masa depan.

Ketahui lebih lanjut mengenai rangkaian penuh perkhidmatan Falcon: Penerbangan peribadi, FBO, MRO dan Perkhidmatan Pengendalian Darat - Falcon

Perihal Falcon

Falcon merupakan penyedia perkhidmatan penerbangan terkemuka, menawarkan perkhidmatan sehenti untuk semua keperluan penerbangan anda. Dengan Falcon Luxe, kami menyediakan armada jet peribadi moden yang tersedia untuk sewaan global, memastikan keselesaan dan privasi dalam setiap perjalanan. Falcon Elite menampilkan terminal jet peribadi eksklusif (FBO), memberikan perkhidmatan bertaraf tinggi dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan sebelum anda menaiki pesawat. Falcon Technic menawarkan perkhidmatan Penyelenggaraan, Pembaikan dan Baik Pulih (MRO) 24/7, bukan sahaja untuk armada kami tetapi juga untuk pesawat pihak ketiga, bagi memastikan prestasi dan kebolehpercayaan yang optimum. Selain itu, Falcon Flight Support berdedikasi untuk menjadikan perjalanan anda lebih lancar, menyediakan sokongan peribadi dari awal hingga akhir. Di Falcon, semua keperluan penerbangan anda dipenuhi di bawah satu bumbung.

Ketahui lebih lanjut di flyfalcon.com, Instagram dan LinkedIn

Pertanyaan Media

Ines Nacerddine

Pengarah Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

E-mel: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

