Falcon, EBACE 2025 행사 참가로 유럽 무대에 첫 진출

두바이, 아랍에미리트공화국, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 5월 20일부터 22일까지 스위스 제네바 팔렉스포 (Palexpo)에서 열리는 유럽 최고의 비즈니스 항공 행사인 EBACE 2025가 며칠 앞으로 다가온 가운데, Alex Group Investment의 계열사인 Falcon이 부스에서 방문객을 맞을 채비에 나섰다.

Falcon이 유럽 항공 전시회에 참가하는 것은 이번이 처음으로, 이번 행사 참가를 통해 유럽 시장에 자사의 모든 항공 서비스를 소개할 예정이다. 방문객들은 비즈니스 항공 서비스를 위한 진정한 원스톱 숍으로 자리매김한 Falcon Luxe(개인 제트기 전세), Falcon Flight Support, Falcon Elite(개인 제트기 터미널), Falcon Technic(유지보수, 수리 및 정비)에 대해 자세히 알아볼 수 있는 기회를 갖게 된다.

Alex Group Investment의 설립자 겸 회장인 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene은 “EBACE 참가는 유럽 시장 진출을 위한 확고한 발걸음에 해당한다.”며 의미를 부여했다. 그는 이어 “새로운 오디언스를 상대로 Falcon의 모든 역량을 선보이고 의미 있는 장기 파트너십의 문을 열게 되어 자긍심을 느낀다.”고 밝혔다.

Falcon이 파견한 팀은 864번 부스에서 방문객을 맞게 되며 향후 기회에 대해 적극적인 논의에 나설 예정이다.

Falcon의 전체 서비스 범위에 대해 자세히 알고 싶다면 다음 링크를 통해 확인해보세요: Private aviation, FBO, MRO, and Ground Handling Service - Falcon

Falcon 소개

Falcon은 최고의 항공 서비스 제공업체로, 항공 서비스 관련 모든 니즈를 충족하는 원스톱 쇼핑을 제공하고 있다. Falcon Luxe는 글로벌 전세기 용도로 사용할 수 있는 최신형 개인 제트기를 제공하여, 모든 여정에서 편안함과 프라이버시를 보장하고 있다. Falcon Elite는 전용 제트기 터미널(FBO)을 갖추고 있어 탑승 전부터 최고 수준의 서비스와 잊을 수 없는 경험을 제공한다. Falcon Technic은 자사 항공기뿐만 아니라 타사 항공기에 대해서도 연중무휴 24시간 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 서비스를 제공함으로써 최적의 성능과 신뢰성을 보장하고 있다. 또한, Falcon Flight Support 는 처음부터 끝까지 맞춤형 지원을 제공함으로써 고객의 편안한 여행을 위해 최선을 다하고 있다. Falcon에서는 모든 항공 관련 요구 사항을 말 그대로 한 지붕 아래에서 처리하고 있다.

언론 문의

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

