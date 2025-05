Falcon תופיע לראשונה באירופה ב-EBACE 2025

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעוד ימים ספורים תתקיים תערוכת EBACE 2025, Falcon, חלק מ-Alex Group Investment, מתכוננת לקבל את פני המבקרים בביתן שלה במהלך אירוע התעופה העסקית המוביל באירופה, שיתקיים בין ה-20 ל-22 במאי בפאלקספו, ז'נבה, שוויץ.

זו תהיה הפעם הראשונה בה Falcon תציג בתערוכת תעופה אירופאית, והחברה תציג את מלוא מגוון שירותי התעופה שלה לשוק האירופי. למבקרים תהיה הזדמנות ללמוד עוד אודות Falcon Luxe (השכרת מטוסי סילון פרטיים), Falcon Flight Support, Falcon Elite (טרמינל למטוסים פרטיים) ו-Falcon Technic (תחזוקה, תיקון ושיפוץ), אשר יחד מציבים את Falcon כחברה שמציעה חבילה שלמה אחת אמיתית של שירותי תעופה עסקית.

"ההשתתפות ב-EBACE היא צעד ברור לשוק האירופי", אמר סולטן רשית עבדאללה ראשיט אל שן (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene), מייסד ויו"ר Alex Group Investment. "אנו גאים להציג את מלוא היכולות של Falcon לקהל חדש ולפתוח את הדלת לשותפויות משמעותיות וארוכות טווח".

צוות Falcon יהיה נוכח בביתן 864, מוכן לקבל את פני המבקרים ולדון בהזדמנויות עתידיות.

אודות Falcon

Falcon היא ספקית שירותי תעופה מובילה, המציעה One Stop Shop לכל צרכי התעופה שלכם. עם Falcon Luxe, אנו מספקים צי של מטוסים פרטיים מודרניים הזמינים לצ'רטר גלובלי ברחבי העולם, מה שמבטיח נוחות ופרטיות לכל נסיעה. Falcon Elite כוללת מסופי מטוסים פרטיים מפוארים (FBO), המספק שירות ברמה הגבוהה ביותר וחוויה בלתי נשכחת עוד לפני העלייה למטוס. Falcon Technic מציעה שירותי תחזוקה, תיקון ושיפוץ (MRO) 24/7, לא רק עבור הצי שלנו אלא גם עבור מטוסי צד שלישי, מה שמבטיח ביצועים ואמינות מיטביים. בנוסף, Falcon Flight Support מחויבת להפוך את הנסיעה שלכם ללא מאמץ, ומספקת תמיכה מותאמת אישית מתחילתה ועד סופה. ב-Falcon, כל צרכי התעופה שלך מכוסים תחת קורת גג אחת.

למידע נוסף - מדיה



Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

