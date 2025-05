ファルコン (Falcon)、EBACE 2025で欧州初出展

アラブ首長国連邦ドバイ発, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アレックス・グループ・インベストメント (Alex Group Investment) 傘下のファルコンは、スイス・ジュネーブのパレクスポ (Palexpo) で5月20日から22日まで開催される欧州有数のビジネスアビエーションイベント「EBACE 2025」を数日後に控え、そのブースで来場者を歓迎する準備を整えている。

ファルコンでは今回が初めての欧州航空ショーへの出展となり、欧州市場に向けた航空サービスの全容を紹介する。 来場者は、ファルコンをビジネスアビエーションサービスの真のワンストップショップとして位置づけている、ファルコン・リュクス (Falcon Luxe)(プライベートジェットチャーター)、ファルコン・フライト・サポート (Falcon Flight Support)、ファルコン・エリート (Falcon Elite)(プライベートジェットターミナル)、ファルコン・テクニック (Falcon Technic)(整備、修理、オーバーホール) について詳しく知ることができる。

アレックス・グループ・インベストメントの創設者兼会長であるスルタン・ラシット・アブドゥラ・ラシット・アル・シェネ (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene) は次のように述べている。「EBACEへの参加は、欧州市場参入の明確な一歩です。」 「ファルコンの全能力を新たなオーディエンスにご紹介し、有意義で長期的なパートナーシップへの扉を開けることを嬉しく思っています。」

ファルコンのチームはブース864で来場者を歓迎し、将来の機会について話し合えるよう待機している。

ファルコンの幅広いサービスについては下記を参照されたい。プライベートアビエーション、FBO、MRO、グランドハンドリングサービス - ファルコン

ファルコンについて

ファルコンは一流の航空サービスプロバイダーであり、航空関係のあらゆるニーズに応えるワンストップショップを提供している。 ファルコン・リュクスでは、世界各地でグローバルなチャーターが可能な最新のプライベートジェット機を提供し、どのような旅であっても快適性とプライバシーを保証している。 ファルコン・エリートは専用プライベートジェットターミナル (FBO) を備え、搭乗前からトップクラスのサービスと思い出に残る体験をお届けする。 ファルコン・テクニックは、24時間年中無休体制で整備・修理・オーバーホール (MRO) サービスを提供し、当社保有の機材だけでなく、サードパーティの航空機に対しても、最適なパフォーマンスと信頼性を保証している。 さらに、ファルコン・フライト・サポートは、お客様の旅をスムーズにするため、最初から最後まで、お客様一人ひとりに合わせたサポートを提供することに尽力している。 ファルコンでは、航空関係のあらゆるニーズにワンストップで対応している。

詳細は、flyfalcon.com、Instagram、およびLinkedInで閲覧されたい。

報道担当者向け問い合わせ先

イネス・ナセルディン (Ines Nacerddine)

マーケティングディレクター - 航空

アレックス・グループ・インベストメント

メール:ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

