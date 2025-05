Falcon Debut Perdana di Pameran Eropa EBACE 2025

DUBAI, Uni Emirat Arab, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jelang perhelatan EBACE 2025 dalam hitungan hari, Falcon, bagian dari Alex Group Investment, bersiap untuk menyambut para pengunjung di stannya di pameran penerbangan bisnis terkemuka Eropa, yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 22 Mei di Palexpo, Jenewa, Swiss.

Ini merupakan pertama kalinya bagi Falcon mengikuti pameran penerbangan Eropa, di mana perusahaan akan memperkenalkan berbagai layanan penerbangannya yang lengkap ke pasar Eropa. Pengunjung akan berkesempatan untuk mempelajari lebih lanjut Falcon Luxe (divisi penyewaan jet pribadi), Falcon Flight Support, Falcon Elite (divisi terminal jet pribadi), dan Falcon Technic (pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pemeriksaan menyeluruh/MRO), yang bersama-sama menempatkan Falcon sebagai penyedia layanan serba ada yang sesungguhnya untuk layanan penerbangan bisnis.

“Menghadiri EBACE merupakan langkah jelas untuk masuk ke pasar Eropa,” ujar Tn. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pendiri & Ketua di Alex Group Investment. “Kami bangga mampu menyajikan kapasitas penuh Falcon kepada audiens baru dan membuka peluang ke kemitraan yang berarti dan jangka panjang.”

Tim Falcon akan hadir di Stan 864, siap untuk menyambut pengunjung dan mendiskusikan peluang di masa mendatang.

Temukan lebih lanjut ragam lengkap layanan Falcon di: Penerbangan pribadi, FBO, MRO, dan Tata Operasi Darat - Falcon

Tentang Falcon

Falcon adalah penyedia layanan penerbangan premier, yang menawarkan layanan serba ada untuk semua kebutuhan penerbangan Anda. Dengan Falcon Luxe, kami menyediakan armada jet pribadi modern untuk penyewaan global di seluruh dunia, yang menjamin kenyamanan dan privasi untuk setiap perjalanan. Falcon Elite menghadirkan terminal jet pribadi eksklusif (FBO), yang memberikan layanan terbaik dan pengalaman tak terlupakan bahkan sebelum Anda naik pesawat. Falcon Technic menawarkan layanan Pemeliharaan Rutin, Perbaikan, dan Pemeriksaan Menyeluruh (MRO) selama 24/7, tidak hanya untuk armada kami, tetapi juga untuk pesawat pihak ketiga, yang memastikan performa optimal dan keandalannya. Selain itu, Falcon Flight Support berdedikasi untuk mewujudkan perjalanan yang nyaman untuk Anda, dengan menyediakan dukungan yang dipersonalisasi mulai dari awal hingga akhir. Di Falcon, semua kebutuhan penerbangan Anda terpenuhi di satu tempat.

Temukan informasi lebih lanjut di flyfalcon.com, Instagram, dan LinkedIn

Permintaan Informasi dari Media

Ines Nacerddine

Direktur Pemasaran - Penerbangan

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

