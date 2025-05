Falcon debuta en Europa en EBACE 2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, May 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A pocos días de EBACE 2025, Falcon, parte de Alex Group Investment, se prepara para recibir a los visitantes en su stand durante el principal evento de aviación ejecutiva de Europa, que se celebrará del 20 al 22 de mayo en Palexpo, Ginebra, Suiza.

Esta será la primera vez que Falcon participe en una feria aeronáutica europea, donde la empresa presentará en el mercado europeo su línea completa de servicios de aviación. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer más sobre Falcon Luxe (chárter de jets privados), Falcon Flight Support, Falcon Elite (terminal de jets privados) y Falcon Technic (mantenimiento, reparación y revisión), que en conjunto sitúan a Falcon como un verdadero proveedor integral de servicios de aviación ejecutiva.

"Asistir a EBACE es un paso claro hacia el mercado europeo", afirmó Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador y presidente de Alex Group Investment. "Estamos orgullosos de presentar todas las capacidades de Falcon a un nuevo público y abrir la puerta a sociedades significativas y duraderas".

El equipo de Falcon estará presente en el stand 864, listo para recibir a los visitantes y analizar futuras oportunidades.

Descubra más sobre la línea completa de servicios de Falcon en: Aviación privada, FBO, MRO y servicio de asistencia en tierra - Falcon

Acerca de Falcon

Falcon es un proveedor de servicios de aviación de primer nivel que ofrece una solución integral para todas sus necesidades de aviación. Con Falcon Luxe, proporcionamos una flota de modernos jets privados disponibles para vuelos chárter en todo el mundo, garantizando comodidad y privacidad en cada recorrido. Falcon Elite cuenta con una terminal privada exclusiva para jets (FBO, por sus siglas en inglés), que ofrece un servicio de primera clase y una experiencia inolvidable incluso antes de subir a bordo. Falcon Technic ofrece servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés) las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo para nuestra flota, sino también para aeronaves de terceros, lo que garantiza resultados y confiabilidad óptimos. Además, Falcon Flight Support se dedica a facilitar su viaje, proporcionándole asistencia personalizada de principio a fin. En Falcon, satisfacemos todas sus necesidades de aviación bajo un mismo techo.

Descubra más en flyfalcon.com, Instagram y LinkedIn

Consultas para los medios

Ines Nacerddine

directora de Comercialización - Aviación

Alex Group Investment

Correo electrónico: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

La foto que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68f8aef6-1c51-43ff-bf3a-9c7bf005fcef

