Falcon präsentiert sich erstmals in Europa auf der EBACE 2025

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur noch wenige Tage bis zur EBACE 2025, und Falcon, Teil der Alex Group Investment, bereitet sich darauf vor, Besucher an seinem Stand auf Europas führender Veranstaltung für Geschäftsluftfahrt zu begrüßen, die vom 20. bis 22. Mai im Palexpo in Genf, Schweiz, stattfindet.

Falcon wird zum ersten Mal auf einer europäischen Luftfahrtmesse vertreten sein und dort sein gesamtes Angebot an Luftfahrtdienstleistungen für den europäischen Markt vorstellen. Besucher haben die Möglichkeit, mehr über Falcon Luxe (Privatjet-Charter), Falcon Flight Support, Falcon Elite (Privatjet-Terminal) und Falcon Technic (Wartung, Reparatur und Überholung) zu erfahren, die Falcon als echten Komplettanbieter für Geschäftsflugdienste positionieren.

„Die Teilnahme an der EBACE ist ein klarer Schritt in den europäischen Markt“, so Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender der Alex Group Investment. „Wir sind stolz darauf, die umfassenden Fähigkeiten von Falcon einem neuen Publikum vorstellen zu können und die Tür zu sinnvollen, langfristigen Partnerschaften zu öffnen.“

Das Falcon-Team wird am Stand 864 anwesend sein, um Besucher zu begrüßen und über zukünftige Möglichkeiten zu sprechen.

Über Falcon

Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen und bietet Ihnen alles aus einer Hand für Ihre gesamten Luftfahrtanforderungen. Mit Falcon Luxe bieten wir einen Fuhrpark moderner Privatjets, die weltweit für Charterflüge zur Verfügung stehen und Komfort und Privatsphäre auf jeder Reise gewährleisten. Falcon Elite verfügt über ein exklusives Privatjet-Terminal (FBO), das Ihnen bereits vor dem Einsteigen erstklassigen Service und ein unvergessliches Erlebnis bietet. Falcon Technic bietet rund um die Uhr Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) nicht nur für unseren Fuhrpark, sondern auch für Flugzeuge von Drittanbietern, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist Falcon Flight Support bestrebt, Ihnen Ihre Reise so angenehm wie möglich zu gestalten und Ihnen von Anfang bis Ende persönliche Unterstützung zu bieten. Bei Falcon finden Sie alles, was Sie für die Luftfahrt benötigen, unter einem Dach.

