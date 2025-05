TopWin 準備與 Sora Ventures 聯手進軍數碼資產市場，推動比特幣財庫在亞洲快速發展的 Web3 市場邁向繁榮

香港, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Win International Limited (下稱「公司」或「TopWin」) 欣然宣布向數碼資產領域進行策略性擴張,在獲得必要的批准後,會將公司名稱更改為「AsiaStrategy」,並進一步採取強大的數碼資產財庫策略,以充分利用快速發展的 Web3 生態系統。 區塊鏈和 Web3 技術有望促成新一輪重大科技變革,以去中心化、透明和安全的系統重塑相關行業。 加密貨幣和代幣化資產等數碼資產正在成為重要的資產類別,為創造價值提供大好良機,特別是對於不斷向前發展的機構而言。 亞洲有世界一半以上的人口,是充滿活力的經濟重地,現正成為這場變革的中心。 憑藉其科技發達的市場和不斷演變的監管體系,亞洲的數碼資產行業必將成為一個龐大的高增長市場。

TopWin 會繼續發展現有的奢華手錶業務,同時將工作重點擴展至有關數碼資產的企業和投資,旨在發掘亞洲市場尚未開發的潛力。 為了引領這項策略性工作,TopWin International 正準備與 Sora Ventures 合作,Sora Ventures 是知名的 Web3 基金,自 2018 年以來一直在該行業佔有一席之地,是因重倉比特幣而聞名的亞洲基金。 TopWin 打算憑藉 Sora 的資源和往績,在亞洲資本市場建立比特幣財庫。 TopWin 將注重有關數碼資產的業務和投資,尤其重點關注亞洲尚未開發的潛力。 透過管理其數碼資產財庫,TopWin 旨在對沖通脹,同時讓公司受惠於 Web3 技術的驚人增長。 這一大膽舉措符合該公司希望成為數碼經濟領導者的願景,有助充分利用亞洲充滿活力且科技發達的市場。

Sora Ventures 在全球投資了逾 30 間聚焦比特幣的公司,並於 2024 年第一季度與 Metaplanet 合作建立了日本首間對標 MicroStrategy 的公司。 Sora Ventures 正在繼續建立香港首間對標 MicroStrategy 的公司,與 UTXO Management 合作並共同收購 HK Asia Holdings Ltd (HKG: 1723) 的控股權。 該公司最近推出了一隻 1.5 億美元的基金,專門投資亞洲版 MicroStrategy,目標是到 2025 年底投資 10 間上市公司。

Sora Ventures 的創始人兼執行合夥人 Jason Fang 將加入公司擔任董事會成員,並與 Tony Ngai 一起擔任聯席行政總裁,聯手領導公司。

Fang 已獲公認為區塊鏈產業的先驅,將他的豐富經驗帶入TopWin。 Fang 於 2016 年在 Fenbushi Capital 開啟其職業生涯,負責管理美國投資項目,並於 2018 年創立了 Sora Ventures。 Sora Ventures 是去中心化金融 (DeFi)、遊戲金融 (GameFi)、社交金融 (SocialFi) 和非同質化代幣 (NFT) 等變革性領域的早期投資者,最近將重點轉向去中心化科學 (DeSci) 和比特幣生態系統。 Fang 經歷過三次牛市和熊市週期,因成功往績和嚴謹的風險管理技能,得以成為引領 TopWin 轉型的理想合作夥伴。

Top Win International Limited 要更名為 AsiaStrategy,須獲得股東批准並在開曼群島註冊。

關於 TopWin

Top Win International Limited (NASDAQ: TOPW) 是一間總部位於香港的頂尖公司,專門從事國際知名品牌奢華手錶的貿易、分銷和零售。 TOPW 透過其子公司 Top Win International Trading Limited 營運,為由分銷商、獨立經銷商和零售商組成的全球 B2B 網絡提供服務。 Top Win International Trading Limited 成立於 2001 年,總部位於香港灣仔,致力在奢華鐘錶市場提供卓越服務。 從 2025 年 5 月開始,TOPW 將進軍 Web3 生態系統,並將數碼資產作為其未來業務方向的另一個重點。

關於 Sora Ventures

Sora Ventures 由 Jason Fang 於 2018 年創立,是一間頂尖的亞洲創投公司,專注於區塊鏈和數碼資產。 Sora Ventures 擁有超過 100 間投資組合公司,涵蓋 DeFi、GameFi、比特幣和 DeSci 生態系統,走在 Web3 創新的前沿。 最近,Sora Ventures 將重點轉向推動亞洲上市公司採用比特幣財庫管理,並在日本和香港大獲成功。

前瞻性陳述

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的前瞻性陳述。 這些陳述包括但不限於公司進入數碼資產市場的計劃、與 Sora Ventures 的擬議合作夥伴關係以及相關的業務轉型。 前瞻性陳述受風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與此類陳述表達的結果有重大差異。 這些風險包括但不限於與市場條件、監管發展、完成擬議交易有關的不確定性,以及公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中「風險因素」部分所述的其他因素。 除法律要求外,公司不會承擔更新任何前瞻性陳述的責任。

傳媒聯絡方式:

TopWin 企業傳訊

電子郵件:press@topwin.com

電話:+852 2815 7988

