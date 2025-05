eXp Realty 进军厄瓜多尔市场，签下当地顶尖房产销售团队，Kléver Guanoluisa Torres 领衔，助力拉美业务蓬勃发展

Kléver 此举将厄瓜多尔顶尖团队纳入了 eXp 麾下,加速该公司在拉美地区的业务扩张,预示着经纪人所有权、平台赋能和跨境机遇的新纪元

贝灵汉,华盛顿州, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是全球最大的独立房地产经纪公司,同时也是 eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq:EXPI)旗下核心子公司。该公司今日宣布,正式在厄瓜多尔开展业务运营,加速推进在拉丁美洲的业务版图快速扩张。 此次业务举措由 Kléver Guanoluisa Torres 领衔,他是厄瓜多尔最具影响力的房地产专业人士之一,曾在 RE/MAX 领导厄瓜多尔业绩最佳的团队。

Kléver 拥有近 30 年的丰富经验,领域涵盖房地产、教练指导及业务拓展。 他已在拉美地区培训超过 2,000 名经纪人,并因其专注于个人成长、专业表现和经纪人长期成功的领导方法而广受认可。

“Kléver 的声誉不言而喻。 他是厄瓜多尔房地产界公认的领军人物和值得信赖的典范,”eXp Realty 国际部董事总经理 Felix Bravo 表示。 “他选择加入 eXp,体现了越来越多行业领袖的转变,他们寻求通过所有权、创新和无国界机遇来充分赋能经纪人的商业模式。”

Kléver 表示,加入 eXp 不仅代表着他个人职业生涯的新篇章,也代表着厄瓜多尔下一代房地产专业人士的新篇章。

“eXp 汇集了我认为经纪人成功所需的一切要素,即领导的自由、拓展规模所需的工具,以及共同成长的社区,”Torres 表示。 “这不仅仅是一次职业变动。 更是对全国经纪人更美好未来的承诺。”

借助此次拓展,厄瓜多尔的经纪人将可以利用 eXp 的云端经纪服务模式。 核心优势包括:根据当地市场需求打造的极具竞争力的佣金体系、股权与收益分成机会(受当地监管法规约束),以及由 27 个国家/地区超过 81,000 名经纪人组成的全球化网络。

如需详细了解如何携手 eXp 在厄瓜多尔共创辉煌,请访问 exprealty.international 。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq:EXPI)(简称“公司”)是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司,在国际上 27 个地区有近 81,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司,eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络,帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息,请访问: expworldholdings.com 。

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年,以 SUCCESS® 杂志为依托,是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分,它为经纪人提供了宝贵的资源,帮助他们提高技能、发展业务,取得长久成功。 如需了解有关 SUCCESS 的更多信息,请访问: success.com 。

安全港声明和前瞻性陈述

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期,涉及已知和未知的风险以及不确定性,可能导致实际结果出现重大差异。 此类前瞻性陈述包括但不限于有关国际扩张、代理商个人成功以及股权计划可用性的陈述。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中的表述存在重大不利差异的重要因素包括:房地产市场波动、代理商留用或招募上的变化、公司成功拓展国际市场的能力、竞争压力、监管变化以及公司向美国证券交易委员会提交的文件(包括但不限于最近提交的 10-Q 季度报告表和 10-K 年度报告表)中不时详述的其他风险。 除非法律要求,否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

