eXp Realty เปิดตัวในเอกวาดอร์ พร้อมดึงทีมขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศเข้ามาเสริมทีม ขณะที่ Kléver Guanoluisa Torres เป็นผู้นำการเติบโตในละตินอเมริก…

การเคลื่อนไหวของ Kléver ทำให้ทีมงานที่มีผลงานดีสุดของเอกวาดอร์มาอยู่ภายใต้แบนเนอร์ eXp ซึ่งเร่งการขยายตัวทั่วละตินอเมริกา และส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ของการเป็นเจ้าของตัวแทน การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม และโอกาสข้ามพรมแดน

เมืองเบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นบริษัทในเครือหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศเปิดตัวการดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเอกวาดอร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการขยายกิจการอย่างรวดเร็วของบริษัทไปทั่วละตินอเมริกา การเคลื่อนไหวครั้งนี้นำโดย Kléver Guanoluisa Torres ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของประเทศ และเคยเป็นผู้นำทีมที่มีผลงานดีที่สุดของเอกวาดอร์ที่ RE/MAX

Kléver มีประสบการณ์เกือบ 30 ปีในด้านอสังหาริมทรัพย์ การฝึกสอน และการพัฒนาธุรกิจ เขาได้ฝึกอบรมตัวแทนมากกว่า 2,000 รายทั่วละตินอเมริกา และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับแนวทางความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตส่วนบุคคล ประสิทธิภาพการทำงาน และความสำเร็จของตัวแทนในระยะยาว

“Kléver มีชื่อเสียงโดดเด่น เขาเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเชื่อถือได้ในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ของเอกวาดอร์” Felix Bravo กรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของ eXp Realty กล่าว “การตัดสินใจของเขาที่จะเข้าร่วม eXp สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้นำในอุตสาหกรรมที่กำลังมองหาโมเดลที่เสริมอำนาจให้กับตัวแทนผ่านการเป็นเจ้าของ นวัตกรรม และโอกาสที่ไร้ขอบเขต”

Kléver กล่าวว่าการย้ายมาที่ eXp เป็นก้าวใหม่ในอาชีพของเขาและบทใหม่สำหรับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์รุ่นต่อไปในเอกวาดอร์

“eXp รวบรวมทุกอย่างที่ผมเชื่อว่าตัวแทนต้องมีเพื่อเติบโต ได้แก่ อิสระในการเป็นผู้นำ เครื่องมือในการขยายขนาด และชุมชนที่จะพัฒนา” Torres กล่าว “นี่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวในอาชีพ แต่ยังเป็นการมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับตัวแทนทั่วประเทศ”

ด้วยการขยายตัวนี้ ตัวแทนในเอกวาดอร์จะสามารถเข้าถึงโมเดลนายหน้าบนคลาวด์ของ eXp ประโยชน์หลักๆ ได้แก่ โครงสร้างคอมมิชชันที่มีการแข่งขันสูงซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น โอกาสในการได้รับส่วนแบ่งทุนและรายได้ (ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น) และเครือข่ายทั่วโลกที่มีตัวแทนมากกว่า 81,000 รายใน 27 ประเทศ

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 81,000 รายใน 27 สถานที่ทั่วโลก eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. โปรดไปที่ expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS กรุณาเยี่ยมชม success.com

