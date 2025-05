에콰도르 사업 개시한 eXp Realty, 현지 최고 부동산 영업팀 영입한 가운데 Kléver Guanoluisa가 라틴 아메리카 성장세 주도 역할

Kléver의 합류로 에콰도르의 최고 실적을 자랑하는 팀이 eXp의 기치 아래 중남미 전역으로 확장하고 에이전트 소유권, 플랫폼 활용, 국경 간 기회라는 새로운 시대를 열게 되어

벨링햄, 워싱턴, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 규모의 독립형 부동산 중개업체이자 eXp World Holdings (나스닥: EXPI)의 핵심 자회사인 eXp Realty®가 에콰도르에서 사업을 공식 개시하며 라틴 아메리카 시장에서 급속한 확장에 나서고 있다고 오늘 발표했다. 에콰도르 지사는 현지에서 가장 영향력 있는 부동산 전문가 중 한 명인 Kléver Guanoluisa Torres가 이끌게 되는데 그는 이전에 RE/MAX에서 최고의 성과를 낸 팀을 진두지휘한 경험이 있다.

Kléver는 부동산, 코칭 및 비즈니스 개발 분야에서 30년 가까이 경력을 쌓은 베테랑이다. 라틴 아메리카 전역에서 2,000명 이상의 에이전트를 교육했으며 개인의 성장, 업무 성과, 장기적인 에이전트 성공에 중점을 둔 리더십 접근 방식으로 널리 인정받고 있다.

eXp Realty의 국제 담당 전무이사 Felix Bravo는 "Kléver의 명성은 에콰도르에서 매우 자자하다. 에콰도르 부동산 커뮤니티에서 검증된 리더이자 신뢰할 수 있는 이름으로 알려져 있다."라고 소개했다. 그는 이어 “Kléver의 합류 결정은 소유권, 혁신, 국경 없는 기회를 통해 에이전트에게 권한을 부여하는 모델을 찾고 있는 업계 리더들의 변화를 반영하는 것”이라고 설명했다.

관련해 Kléver는 eXp로의 이직이 자신의 경력뿐만 아니라 에콰도르의 차세대 부동산 전문가들에게도 새로운 장이 될 것이라고 의미를 부여하였다.

Kléver는 “eXp는 에이전트가 성공하는 데 필요한 모든 것, 즉 주도할 수 있는 자유, 확장할 수 있는 도구, 성장할 수 있는 커뮤니티를 제공한다.”라고 강조하였다. 이어 "이는 단순한 경력 이동 그 이상을 의미한다. 에콰도르 전역의 에이전트를 위한 더 나은 미래를 위한 약속인 것이다."라고 기대감을 보였다.

이번 확장을 통해 에콰도르의 에이전트는 eXp의 클라우드 기반 중개 모델에 액세스할 수 있게 되었다. 주요 혜택으로는 현지 시장의 요구에 맞춘 경쟁력 있는 수수료 구조, 지분 및 수익 공유 기회(현지 규정 준수 조건), 27개국 81,000명 이상의 에이전트로 구성된 글로벌 네트워크가 있다.

에콰도르에서 eXp를 통한 구축에 대해 자세히 알아보려면 exprealty.international을 방문하세요

eXp World Holdings, Inc. 소개

eXp World Holdings, Inc. (나스닥: EXPI)(이하 “회사”)는 eXp Realty® 및 SUCCESS® Enterprise의 지주회사이며, 전 세계 27개 지역에 약 81,000명의 에이전트를 보유한 세계 최대 규모의 독립 부동산 중개업체이다. 클라우드 기반의 에이전트 중심 중개업체로 운영되는 eXp Realty는 업계 최고의 수수료 분할, 수익 분배, 지분 소유 기회, 에이전트가 성공적인 비즈니스를 구축할 수 있도록 지원하는 글로벌 네트워크를 제공하고 있다. 보다 자세한 정보는 다음 웹사이트(expworldholdings.com)에서 확인하세요.

SUCCESS® 매거진의 모기업인 SUCCESS® Enterprise는 1897년부터 개인 및 전문성 개발 분야에서 신뢰받는 기업으로 자리매김해 왔다. eXp 생태계의 일부로서 상담원에게 기술을 향상하고 비즈니스를 성장시키며 장기적인 성공을 달성할 수 있는 귀중한 리소스에 대한 액세스를 제공하고 있다. SUCCESS에 대한 자세한 내용은 success.com 에서 확인하세요.

면책조항 및 미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 회사와 경영진의 현재 기대치를 반영하지만 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 알려지거나 알려지지 않은 위험 및 불확실성을 포함한다. 이러한 진술에는 해외 확장, 개별 에이전트의 성공, 지분 소유 프로그램의 가용성 등에 관한 진술이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 실제 결과가 미래예측진술에 표현된 것과 실질적으로 그리고 불리하게 달라질 수 있는 중요한 요인으로는 부동산 시장 변동, 에이전트 유지 또는 채용의 변화, 국제 시장에서 성공적으로 확장할 수 있는 회사의 능력, 경쟁 압력, 규제 변화 및 가장 최근에 제출된 10-Q 양식의 분기 보고서와 10-K 양식의 연례 보고서를 포함하여 회사의 증권거래위원회 제출 서류에 수시로 설명된 기타 위험을 들 수 있지만 이에 한정되지는 않는다. 당사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

언론 문의 연락처

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

투자 문의 연락처

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf2aaa0-29d4-4e29-ba98-d46ed1b6fe45

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.