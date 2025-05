eXpリアルティ (eXp Realty)、エクアドルで事業開始：同国トップの不動産販売チームを迎え入れ、クレバー・グアノルイサ・トーレス (Kléver Guanoluisa Torres) が中南米の成長を主導

同氏の参画により、エクアドルで最も実績のあるチームがeXpの傘下に入り、ラテンアメリカ地域 (LATAM) の拡大が加速する。これにより、エージェントオーナーシップ、プラットフォーム活用、国境を越えたビジネスチャンスの新時代が到来することを示している

ワシントン州ベリンガム発, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大の独立系不動産ブローカーであり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ (eXp Realty®) は本日、エクアドルでの事業開始を正式に発表し、中南米全域での急速な拡大をさらに加速させた。 この展開を主導するのは、エクアドルの不動産業界で最も影響力のある専門家の一人であり、以前はRE/MAXで同国トップの成績を誇るチームを率いていたクレバー・グアノルイサ・トーレスである。

同氏は、不動産業界、コーチング、事業開発の分野で約30年の経験を持つ。 中南米全域で2,000人以上のエージェントを育成しており、個人の成長、職業的パフォーマンス、長期的なエージェント成功に重点を置いたリーダーシップ手法で広く認知されている。

「クレバーの評判は言うまでもありません。 彼は実績あるリーダーであり、エクアドル不動産コミュニティにおいて信頼されている人物です」と、eXpリアルティのインターナショナル・マネージングディレクターであるフェリックス・ブラボ (Felix Bravo) は述べている。 「クレバーがeXpへの参画を決めたことは、所有権やイノベーション、国境を超えた機会を通じてエージェントにより権限を与えるモデルを求める業界リーダーたちの間での変化の高まりを反映しています。」

クレバー・グアノルイサ・トーレスは、eXpへの移籍が自身のキャリアだけでなく、エクアドルにおける次世代不動産プロフェッショナルにとっても新たな章を開くものであると語った。

「eXpは、エージェントが成功するために必要だと私が信じているすべてを提供しています。すなわち、リーダーシップを発揮する自由、事業を拡大するためのツール、そして成長を支えるコミュニティです」と、トーレスは述べた。 「これは単なるキャリアの移行ではありません。 全国のエージェントにとって、より良い未来を実現するためのコミットメントです。」

この拡大により、エクアドルのエージェントはeXpのクラウドベースの仲介モデルへのアクセスを得ることになる。 主なメリットとして、地域市場のニーズに合わせた競争力のあるコミッション構造、株式および収益分配の機会 (現地規制の遵守が前提)、さらに27か国に広がる81,000人以上のエージェントからなるグローバルネットワークが挙げられる。

エクアドルでのeXpとのビジネス構築に関する詳細は、 exprealty.international を参照されたい。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI)(「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界27か所の拠点にわたり81,000人を超えるエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい: expworldholdings.com 。

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、 success.com を閲覧されたい。

セーフハーバーおよび将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。 これらの記述には、国際展開、個々のエージェントの成功、株式保有プログラムの提供に関する記述が含まれるが、それらに限定されるものではない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なり、不利に影響を及ぼす可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの定着率や採用状況の変化、同社の国際市場での拡大能力、競争圧力、規制の変更、および同社が証券取引委員会 (SEC) に随時提出する書類に詳述されるその他のリスクが含まれる。これには、最新のForm 10-Q (四半期報告書) およびForm 10-K (年次報告書) に記載された内容が含まれるが、それらに限定されるものではない。 法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

報道関係者向け問い合わせ先

eXpワールド・ホールディングス

mediarelations@expworldholdings.com

投資家向け問い合わせ先

デニス・ガルシア (Denise Garcia)

investors@expworldholdings.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf2aaa0-29d4-4e29-ba98-d46ed1b6fe45

