eXp Realty מושקת באקוודור, מצטרפת לצוות מכירות הנדל"ן המוביל במדינה כאשר קלבר גואנולואיזה טורס מוביל את גל הצמיחה באמריקה הלטינית

המהלך של קלבר מביא את הצוות בעל הביצועים הטובים ביותר של אקוודור תחת דגל eXp, מאיץ את ההתרחבות ברחבי אמריקה הלטינית ומסמן עידן חדש של בעלות על סוכנים, מינוף פלטפורמה והזדמנויות חוצות גבולות

®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה בעולם וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הודיעה היום על ההשקה הרשמית של פעילותה באקוודור, מה שמקדם את ההתרחבות המהירה של החברה ברחבי אמריקה הלטינית. את המהלך מוביל קלבר גואנולואיזה טורס (Kléver Guanoluisa Torres), אחד מאנשי הנדל"ן המשפיעים ביותר במדינה, שהוביל בעבר את הצוות בעל הביצועים הטובים ביותר של אקוודור ב- RE/MAX.

קלבר מביא כמעט 30 שנות ניסיון בנדל"ן, אימון ופיתוח עסקי. הוא הכשיר יותר מ-2,000 סוכנים ברחבי אמריקה הלטינית וזוכה להכרה נרחבת בזכות גישת המנהיגות שלו המתמקדת בצמיחה אישית, ביצועים מקצועיים והצלחת סוכנים לטווח ארוך.

"המוניטין של קלבר מדבר בעד עצמו. הוא מנהיג מוכח ושם מהימן בקהילת הנדל"ן האקוודורית", אמר פליקס בראבו (Felix Bravo), מנהל הדירקטוריון הבינלאומי ב-eXp Realty. "החלטתו להצטרף ל-eXp משקפת את השינוי ההולך וגובר בקרב מובילי התעשייה שמחפשים מודל שמעצים סוכנים באמצעות בעלות, חדשנות והזדמנויות ללא גבולות".

קלבר אמר שהמעבר ל-eXp מייצג פרק חדש לא רק עבור הקריירה שלו, אלא עבור הדור הבא של אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן באקוודור.

"eXp מאחדת את כל מה שאני מאמין שסוכנים צריכים כדי לשגשג: החופש להוביל, הכלים להתרחב והקהילה לצמוח", אמר טורס. זה יותר ממהלך קריירה. זו מחויבות לעתיד טוב יותר לסוכנים ברחבי המדינה".

עם התרחבות זו, סוכנים באקוודור מקבלים גישה למודל התיווך מבוסס הענן של eXp. היתרונות העיקריים כוללים מבנה עמלות תחרותי המותאם לצרכי השוק המקומי, הזדמנויות לחלוקת הון והכנסות (בכפוף לציות לרגולציה המקומית), ורשת גלובלית של יותר מ-81,000 סוכנים ב-27 מדינות.

למידע נוסף על הצטרפות ל -eXp באקוודור, בקרו בכתובת exprealty.international.

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם כמעט 81,000 סוכנים ב-27 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc., בקרו בכתובת expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS®, היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהמערכת האקו סיסטם של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת success.com.

