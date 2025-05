eXp Realty s’implante en Équateur et intègre la meilleure équipe de vente immobilière du pays, tandis que Kléver Guanoluisa Torres dirige sa forte croissance en Amérique latine

L’arrivée de M. Torres permet de regrouper l’équipe la plus performante d’Équateur sous la bannière d’eXp, accélérant ainsi son expansion en Amérique latine et inaugurant une nouvelle ère en termes de propriété d’agents, d'effet de levier de la plateforme et d’opportunités internationales

BELLINGHAM, Washington, 17 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde et principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), annonce ce jour le lancement officiel de ses opérations en Équateur, favorisant ainsi l’expansion rapide de l’entreprise en Amérique latine. Cette opération est menée par Kléver Guanoluisa Torres, l’un des professionnels de l’immobilier les plus influents du pays, qui dirigeait auparavant l’équipe la plus performante d’Équateur chez RE/MAX.

M. Torres met à profit près de 30 ans d’expérience dans l’immobilier, le coaching et le développement commercial. Il a formé plus de 2 000 agents en Amérique latine et est largement reconnu pour son approche du leadership axée sur le développement personnel, la performance professionnelle et la réussite à long terme des agents.

« La réputation de Kléver n’est plus à faire. C’est un leader reconnu et une figure de confiance au sein de la communauté immobilière équatorienne », a affirmé Felix Bravo, directeur général international d'eXp Realty. « Sa décision de rejoindre eXp reflète l’évolution croissante des leaders du secteur, qui recherchent un modèle visant à responsabiliser les agents grâce à la propriété, à l’innovation et à des opportunités sans frontières. »

M. Torres a expliqué que son arrivée chez eXp marque un nouveau chapitre non seulement pour sa carrière, mais aussi pour la prochaine génération de professionnels de l’immobilier en Équateur.

« eXp réunit, selon moi, tout ce dont les agents ont besoin pour s’épanouir : la liberté de diriger, les outils pour évoluer et la communauté pour se développer », a déclaré M. Torres. « C’est plus qu’une simple évolution de carrière. C’est un engagement pour un avenir meilleur pour les agents à travers le pays. »

Grâce à cette expansion, les agents en Équateur ont accès au modèle de courtage basé sur le cloud d'eXp. Les principaux avantages comprennent une structure de commissions compétitive adaptée aux besoins du marché local, des opportunités de partage des capitaux propres et des revenus (sous réserve de conformité réglementaire locale) et un réseau mondial de plus de 81 000 agents dans 27 pays.

