Mit dem Wechsel von Kléver kommt das leistungsstärkste Team Ecuadors zu eXp, was die Expansion in Lateinamerika beschleunigt und eine neue Ära von Maklerbeteiligung, Plattformvorteilen und grenzüberschreitenden Chancen einläutet

BELLINGHAM, Washington, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, die weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerfirma und eine wichtige Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute den offiziellen Beginn ihrer Geschäftstätigkeit in Ecuador bekannt gegeben und damit die schnelle Expansion des Unternehmens in Lateinamerika weiter vorangetrieben. Angeführt wird dieser Schritt von Kléver Guanoluisa Torres, einem der einflussreichsten Immobilienprofis des Landes, der zuvor das leistungsstärkste Team Ecuadors bei RE/MAX geleitet hat.

Kléver bringt fast 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilien, Coaching und Geschäftsentwicklung mit. Er hat über 2.000 Makler in ganz Lateinamerika geschult und ist weithin für seinen Führungsansatz bekannt, der sich auf persönliches Wachstum, professionelle Leistung und langfristigen Erfolg der Makler konzentriert.

„Klévers Ruf spricht für sich. Er ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit und ein vertrauenswürdiger Name in der ecuadorianischen Immobilienbranche“, so Felix Bravo, Managing Director International bei eXp Realty. „Seine Entscheidung, zu eXp zu kommen, spiegelt den wachsenden Trend unter Branchenführern wider, die nach einem Modell suchen, das Makler durch Eigenverantwortung, Innovation und grenzenlose Möglichkeiten stärkt.“

Kléver erklärte, der Wechsel zu eXp stelle nicht nur für seine Karriere ein neues Kapitel dar, sondern auch für die nächste Generation von Immobilienfachleuten in Ecuador.

„eXp vereint alles, was Makler meiner Meinung nach benötigen, um erfolgreich zu sein: die Freiheit, zu führen, die Tools, um zu wachsen, und die Community, um sich weiterzuentwickeln“, so Torres. „Es ist mehr als nur ein Karriereschritt. Es ist ein Bekenntnis zu einer besseren Zukunft für Makler im ganzen Land.“

Mit dieser Expansion erhalten Makler in Ecuador Zugang zum cloudbasierten Maklermodell von eXp. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören eine wettbewerbsfähige, auf die lokalen Marktbedürfnisse zugeschnittene Provisionsstruktur, Möglichkeiten zur Kapitalbeteiligung und Umsatzbeteiligung (vorbehaltlich der Einhaltung lokaler Vorschriften) sowie ein globales Netzwerk von mehr als 81.000 Maklern in 27 Ländern.

