BDM Digital inicia un diálogo prometedor con la Facultad de Derecho de Stanford en busca de alianzas estratégicas en Silicon Valley

SAN FRANCISCO, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte de una iniciativa centrada en la internacionalización y la consolidación de alianzas académicas, institucionales y tecnológicas de alto impacto, la directora legal de BDM Digital, Kezia Miranda, condujo una misión oficial a Silicon Valley, donde se reunió el martes (6) con el profesor Roland Vogl, director ejecutivo de CodeX – The Stanford Center for Legal Informatics, afiliado a la Facultad de Derecho de Stanford en California (EE. UU.).

La visita es parte de la estrategia de expansión internacional de BDM Digital. La plataforma blockchain (cadena de bloques) brasileña, que tiene más de 35,000 usuarios activos, se destaca como un catalizador para la innovación y la inclusión financiera en Brasil y América Latina.

Durante la reunión, se abordaron oportunidades concretas para la colaboración científica en áreas como regulación de criptoactivos, cumplimiento internacional y soluciones legales basadas en blockchain. BDM se encuentra actualmente en proceso de aprobación regulatoria como Institución de Pago en Brasil, lo que refuerza su interés en alianzas que fomenten las mejores prácticas en gobernanza e innovación legal.

"Participar con Stanford no solo valida los fundamentos técnicos e institucionales de nuestro modelo, sino que también abre las puertas para la cooperación internacional, el desarrollo conjunto de soluciones y el intercambio global de conocimientos", dijo Kezia Miranda.

Según ella, el profesor Vogl quedó impresionado por el hecho de que BDM Digital se originó en Mato Grosso do Sul, un estado cuya economía se basa principalmente en los agronegocios, destacando la visión innovadora de la empresa. También señaló el impacto social de la plataforma, ya que ha ganado popularidad entre las poblaciones de bajos ingresos (clases C y D) a través de iniciativas de educación financiera destinadas a impulsar la digitalización económica.

Una autoridad global en informática legal y derecho computacional, el profesor Vogl lidera una investigación que integra derecho y tecnología, con un enfoque en innovación, automatización y acceso a la justicia. Su trabajo en CodeX, un centro interdisciplinario que promueve el uso de la tecnología para mejorar el sistema legal se alinea con los objetivos de BDM de desarrollar soluciones tecnológicas sólidas y legalmente seguras dentro del ecosistema criptográfico. Como resultado, se consideró la posibilidad de que se convirtiera en asesor estratégico de BDM Digital.

Al final de la reunión, Vogl invitó a la cadena de bloques pionera de Brasil a participar en CodeX FutureLaw 2026, una conferencia internacional de tecnología organizada por Stanford, y también programó una reunión con una importante plataforma de KYC (Know Your Customer compliance policy).

Según el presidente de BDM Digital, Urandir Fernandes de Oliveira, "esta iniciativa representa un hito institucional significativo no solo para BDM Digital sino también para Brasil, con el potencial de abrir nuevos caminos entre las fintech legales brasileñas y la presencia institucional en Silicon Valley".

Información de Contacto: contato@bdmercantil.com.br

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74b5b98c-7e5e-4a32-abbc-61488b9253a5

BDM Digital Kezia Miranda en una reunión con el profesor Roland Vogl, director ejecutivo de CodeX, afiliado a la Facultad de Derecho de Stanford, en California (EE. UU.).

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.