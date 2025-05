Industries Lassonde inc. annonce l’élection des administrateurs

ROUGEMONT, Québec, 16 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 27 mars 2025 ont été élus administrateurs de Lassonde. Les résultats détaillés du vote sur l’élection des administrateurs tenu lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd’hui sont présentés ci-dessous.

Candidats EN FAVEUR CONTRE Guy Bélanger 39 576 618 99,99% 1 174 0,01% Denis Boudreault 39 277 470 99,24% 300 321 0,76% Paul Bouthillier 39 358 352 99,45% 219 439 0,55% Luc Doyon 39 570 864 99,98% 6 928 0,02% Nathalie Lassonde 38 451 778 97,15% 1 126 014 2,85% Pierre-Paul Lassonde 38 650 121 97,66% 927 671 2,34% Pierre Lessard 39 387 925 99,52% 189 867 0,48% Nathalie Pilon 39 528 482 99,87% 49 310 0,13%



À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée, incluant des jus et boissons de fruits, des produits d’aliments de spécialité ainsi que de collations à base de fruits. Lassonde fabrique et commercialise aussi des sauces aux canneberges ainsi que des vins sélectionnés, des cidres et d’autres boissons alcoolisées. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis (« É.-U. ») grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Numéro d’enregistrement SEDAR : 00002099

Pour plus de renseignements : Personne-ressource, investisseurs Éric Gemme Chef de la direction financière Industries Lassonde inc. 450 469-4926, poste 10456 Personne-ressource, médias Isabelle Nadeau Directrice, Communications corporatives Industries Lassonde inc. 450 469-4926, poste 10167

