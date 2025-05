Anaqua adquiere RightHub para acelerar su crecimiento global

La adquisición subraya el compromiso de Anaqua de ofrecer soluciones personalizadas a profesionales de innovación y propiedad intelectual en todo el mundo

BOSTON, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, un proveedor líder de tecnología de gestión de innovación y propiedad intelectual (IP), anunció hoy la adquisición del proveedor de software y servicios de gestión de IP RightHub®. La adquisición representa una continuación de la estrategia de Anaqua para ofrecer soluciones posicionadas para satisfacer las necesidades de los clientes en varios segmentos en todo el mundo y fortalece su presencia organizacional en el Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

La plataforma nativa de inteligencia artificial (IA) de RightHub, diseñada para satisfacer las necesidades de las firmas de abogados y corporaciones medianas, seguirá siendo una marca distintiva que complementa las plataformas de software de gestión de IP existentes de Anaqua, AQX® y PATTSY WAVE®. Anaqua integrará toda su variedad de datos y servicios de IP en RightHub para ofrecer beneficios adicionales a sus clientes. En términos más generales, Anaqua continuará utilizando los componentes y servicios compartidos en todas sus soluciones y mantiene su compromiso con el desarrollo continuo de cada plataforma de software de gestión de IP.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a RightHub a Anaqua. Compartimos un profundo compromiso de ofrecer al mercado de propiedad intelectual las mejores soluciones basadas en software diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los profesionales de la propiedad intelectual en organizaciones de distintos tipos y tamaños", dijo Justin Crotty, director ejecutivo de Anaqua. "RightHub complementa a Anaqua excepcionalmente bien, trae expertos apasionados del sector de propiedad intelectual y una filosofía centrada en el cliente que reforzará aún más la presencia de Anaqua en EMEA, particularmente en el Reino Unido y la región nórdica".

Toni Nijm, cofundador y director ejecutivo de RightHub, pasará a ser miembro del equipo de dirección ejecutiva de Anaqua. Toni cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el ámbito de propiedad intelectual: como abogado de patentes y alto ejecutivo en la industria de soluciones de propiedad intelectual, ocupando cargos como director de producto, director de tecnología y director de estrategia, y como emprendedor en serie con iPendo® y ahora RightHub.

Agregó Justin Crotty: "Estoy muy contento de que Toni aporte su vasta experiencia y conocimientos del sector a Anaqua, como miembro senior de nuestro equipo. Esto será de gran beneficio para nuestro personal, así como para nuestros clientes".

Toni Nijm comentó: "Los profesionales de la PI están constantemente bajo presión para encontrar formas de innovar y trabajar de manera más eficaz. Estamos muy contentos de unirnos a Anaqua para abordar colectivamente las necesidades de los profesionales de PI de herramientas intuitivas, ágiles y colaborativas impulsadas por IA para impulsar sus resultados comerciales. Nuestro equipo ha seguido a Anaqua durante muchos años y espera ejecutar una visión compartida de desarrollar soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades en constante evolución del mercado de propiedad intelectual".

"RightHub es la adición perfecta a Anaqua", dijo Aditya Desaraju, directora administrativa de Nordic Capital Advisors. "Juntos, Anaqua y RightHub continuarán transformando la gestión de IP y ofreciendo beneficios tangibles a los clientes de IP en todo el mundo. La amplitud y profundidad de la organización y sus ofertas son incomparables en el sector".

Acerca de Anaqua

Anaqua, Inc. es un proveedor líder de soluciones y servicios de tecnología integrados para la gestión de propiedad intelectual (IP) para corporaciones y bufetes de abogados. Sus plataformas de software de gestión de PI, AQX®, PATTSY WAVE® y RightHub®, ofrecen flujos de trabajo basados en mejores prácticas con análisis de macrodatos y servicios habilitados para tecnología para crear un entorno inteligente diseñado para informar estrategias de PI, facilitar toma de decisiones de PI y agilizar las operaciones de PI, específicamente diseñadas para cada segmento. Hoy, casi la mitad de los 100 principales solicitantes de patentes y marcas globales de Estados Unidos, así como un creciente número de bufetes de abogados en todo el mundo utilizan las soluciones de Anaqua. Más de dos millones de ejecutivos, abogados, asistentes legales, administradores e innovadores de PI utilizan la plataforma para su gestión de PI. Las operaciones globales de la empresa tienen su sede en Boston, con oficinas en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Para más información visite, anaqua.com, o LinkedIn de Anaqua.

Acerca de RightHub

RightHub es una empresa con sede en Europa cuya misión es actualizar la infraestructura global para la protección de las innovaciones. RightHub transforma de forma radical la experiencia diaria de los profesionales de propiedad intelectual. En lugar de dedicar una cantidad considerable de tiempo a tareas administrativas sin valor y saltar entre aplicaciones, los profesionales de IP ahora pueden administrar sus actividades laborales diarias en una única plataforma que los conecta con socios de todo el mundo mientras integra datos y servicios relevantes en cada contexto y proceso del ciclo de vida de IP. La plataforma horizontal de RightHub ofrece tanto a los titulares de propiedad intelectual como a las firmas de propiedad intelectual una forma moderna y transparente de utilizar y pagar software y servicios de propiedad intelectual. Para más información visite, www.righthub.com

Contacto de la Empresa:

Nancy Hegarty

Vicepresidenta de marketing, Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.