Avyana Litigation Funding erweitert Engagement in wirtschaftsrechtlichen Streitigkeiten

VIENNA, AUSTRIA, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Wiener Prozessfinanzierer unterstützt Gesellschafter, Investoren und Gläubiger bei der Durchsetzung wirtschaftlicher Ansprüche in Österreich und Europa

Das in Wien ansässige Unternehmen Avyana Litigation Funding GmbH stärkt seine Position im Bereich der internationalen Prozessfinanzierung. Im Fokus stehen wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten mit hohem Streitwert – insbesondere Gesellschafterkonflikte, Investorenklagen, Insolvenzverfahren und Organhaftung. Finanziert werden ausschließlich Verfahren mit klarer Anspruchsgrundlage und substanziellem Potenzial – auf reiner Erfolgsbasis.

„Viele Anspruchsberechtigte scheitern nicht am Recht – sondern an den Kosten, es durchzusetzen“, erklärt Dr. Raphael Nagel, geschäftsführender Gesellschafter von Avyana. Ziel sei es, strukturelle Barrieren im Zugang zur Justiz zu überwinden und wirtschaftlich sinnvolle Verfahren möglich zu machen. Zu den Entscheidungsträgern im Unternehmen gehört auch Dr. Tillmann Lauk (LL.M.), ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Bank.

Ein aktueller Anwendungsfall betrifft einen Gesellschafterstreit in einem österreichischen Familienunternehmen. Dem Kläger wurde der Zugang zu Unterlagen sowie Gewinnausschüttungen verwehrt. Avyana finanzierte neben der Hauptklage mehrere einstweilige Verfügungen. Das betroffene Unternehmen hat sich im Verlauf zur Zahlung eines siebenstelligen Betrags verpflichtet.

In einem weiteren Fall unterstützt Avyana einen internationalen Privatinvestor, der über eine Kanzlei in ein spanisches Bauprojekt investierte. Die Finanzierung wurde übernommen, nachdem sich Hinweise auf vorsätzliche sittenwidrige Schädigung und Kapitalanlagebetrug verdichteten. Eine Klage ist anhängig.

Avyana sieht sich dabei nicht als Rechtsdienstleister, sondern als Finanzierungspartner, der strukturell benachteiligten Anspruchsinhabern den Zugang zur Durchsetzung ermöglicht. Der durchschnittliche Streitwert der finanzierten Verfahren liegt bei über 250.000 Euro. Neben Gesellschafterstreitigkeiten werden unter anderem insolvenzrechtliche Anfechtungen, Geschäftsführerhaftung, Investorenverfahren und komplexe Handelsstreitigkeiten finanziert. In Einzelfällen erfolgt auch der vollständige Forderungserwerb.

„Unser Anspruch ist juristische Präzision, wirtschaftliche Tragfähigkeit und strategisches Vorgehen“, betont Dr. Lauk. Der Markt der Prozessfinanzierung entwickle sich dynamisch – und biete Potenzial für strukturierte Finanzierungslösungen abseits emotionaler Auseinandersetzungen.

Die Avyana Litigation Funding GmbH mit Sitz in Wien ist auf die Finanzierung komplexer wirtschaftsrechtlicher Streitigkeiten spezialisiert. Das Unternehmen agiert europaweit und arbeitet auf Basis reiner Erfolgsbeteiligung.

