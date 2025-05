Medicines for Poland : l’Europe fait face à un dilemme majeur sur la question des médicaments et de la réforme du marché

VARSOVIE, Pologne, 16 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les États membres s’apprêtent à conclure les discussions sur la réforme pharmaceutique de l’UE afin de garantir des médicaments abordables et de soutenir la production de l’UE au sein de l’Europe. Cela renforcera la résilience stratégique et l’autonomie de l’Union, et favorisera la croissance économique ainsi que la viabilité des systèmes nationaux de soins de santé.

L’Europe est confrontée à une pénurie de médicaments. Or, celle-ci dépend à 80 % de l’approvisionnement en ingrédients pharmaceutiques de base provenant d’Asie. Le rétablissement de la production de médicaments essentiels est vital pour la résilience stratégique et la croissance économique européenne. Compte tenu des tensions géopolitiques actuelles et de la pression financière liée à l’augmentation des capacités de défense de l’UE, il est essentiel de stimuler la concurrence dans le secteur pharmaceutique afin de contribuer à la réduction des dépenses de santé.

L’actuelle liste des médicaments critiques de l’UE essentiels au bien-être et à la santé doit être soutenue par des instruments financiers afin de garantir leur production. La fabrication de médicaments au sein de l’UE est plus coûteuse qu’en Asie. Afin de rétablir cette capacité, il est nécessaire de s’attaquer aux disparités de coûts. Il est urgent de créer un fonds de soutien dédié à la production de médicaments essentiels.

Les réglementations de l’UE en matière de propriété intellectuelle, qui garantissent les périodes d’exclusivité les plus longues au monde, favorisent l’innovation. Cependant, prolonger les monopoles et bloquer la concurrence pour faire baisser les prix ne renforcera pas la capacité d’innovation de l’Europe ; au contraire, cela coûtera aux systèmes de santé de l’UE entre 20 et 100 milliards d’euros supplémentaires, suivant la durée de la prolongation. L’alignement des périodes d’exclusivité sur les normes mondiales, par exemple en les raccourcissant de deux ans, pourrait permettre d’économiser 10 milliards d’euros par an et d’améliorer considérablement l’accès aux médicaments en Europe centrale et orientale.

Toutes les procédures d’enregistrement et de remboursement doivent pouvoir se dérouler pendant la période de protection du brevet. Cela garantirait une disponibilité dès le premier jour suivant l’expiration du brevet. Une exception Bolar élargie faciliterait cette démarche en garantissant une sécurité juridique aux producteurs de génériques qui cherchent à se faire rembourser immédiatement après l’expiration de leur brevet.

Les prochains jours permettront de savoir s’il sera possible d’élargir l’accès à des médicaments abordables au sein de l’UE. Pour ce faire, les États membres doivent accepter ces réformes.

Le moment est venu pour l’Union européenne de faire obstacle au blocage de la réforme de la législation pharmaceutique et de favoriser la concurrence dans l’intérêt des patients. L’actuelle révision de la directive pharmaceutique constitue une occasion de rétablir l’équilibre concurrentiel sur le marché de l’UE, d’améliorer l’accès aux thérapies, de stimuler la production pharmaceutique et d’assurer à la fois la croissance économique et la sécurité stratégique de l’Europe.

Source : Medicines for Poland

CONTACT : Kamil Ciepieńko Tél. : 509 556 592 Adresse e-mail : pharma@art-media.com.pl

