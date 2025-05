エイアイメディア (AI-Media)、KOBAとブロードキャスト・アジア2025 (Broadcast Asia 2025) で、LEXI Voiceを活用した翻訳技術のイノベーションを展示

シドニー発, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した言語ソリューションのグローバルリーダーであるエイアイメディア (ASX: AIM) は、今年の5月、2つ主要な業界イベント、すなわち韓国・ソウルでのKOBA 2025とアジア・テック x シンガポール (Asia Tech x Singapore) の一部であるブロードキャスト・アジア2025 (Broadcast Asia 2025) に出展し、アジア全体に大きな影響を与える予定である。

「アジアはエイアイメディアにとって重要な成長市場です」とエイアイメディアの最高執行責任者であるトニー・エイブラハムズ (Tony Abrahams) は述べている。 「私たちは、最新のイノベーションであるLEXI Voiceを含む製品をKOBAとブロードキャスト・アジアで紹介し、放送局、イベントプロデューサー、企業向けに対して、当社のソリューションがグローバルなアクセシビリティと多言語対応をどのように実現するかを実際に披露できることを大変嬉しく思っています」。

アジア全体の放送局とコンテンツクリエイターを支援

KOBA 2025で、エイアイメディアは、韓国のパートナー企業であるBSシステムズ (BS Systems) と提携し、AIキャプション生成技術と多言語翻訳技術の最新の成果を展示する。 参加者は、BSソリューションズ (BS Solutions) のブース [ブース#D326] を訪れ、放送とストリーミングのシームレスな統合のために構築された、エイアイメディアの世界をリードするLEXIキャプション生成、リアルタイム翻訳、エンコーダ技術のライブデモを体験することができる。

ブロードキャスト・アジア2025にて、エイアイメディアは、アジア・テック x シンガポールのカンファレンスプログラム全体における公式キャプションパートナーに選出された。 エイアイメディアの技術は、すべての主要なカンファレンスステージでライブキャプションを提供し、すべてのセッションが世界中の視聴者にとって完全にアクセス可能で包摂的であることを保証する。

エイアイメディアのイノベーションを直接体験

KOBAとブロードキャスト・アジアのブースでは、次のソリューションを体験できる機会がある:

LEXI Voice:ライブ多言語配信の未来がここに到来

LEXI Voice は、NABショー2025 (NAB Show 2025) でのローンチで成功を収めた後、現在入手可能となっており、放送局とイベントプロデューサーが多様な視聴者と関わる方法を変革するのに利用できる。 LEXI Voiceは最先端のAIを活用し、人間による高額な通訳や追加のハードウェアを必要とせずに、リアルタイムで多言語の音声トラックを提供する。 超低レイテンシーとカスタマイズ可能なAI音声で、100以上の言語への翻訳を提供するLEXI Voiceは、新たな市場への参入を可能にし、グローバルなエンゲージメントを促進し、ライブ翻訳コストを最大90%削減する。

「多くの顧客にとって、これは多言語配信がついに商業的に実行可能になった瞬間です」とエイブラハムズは述べている。 「LEXI Voiceは、放送グレードの品質を犠牲にすることなく、規模、シンプルさ、手頃な価格というまさしく業界が必要としているものを提供します」。

次のイベントでエイアイメディアを訪問されたい:

KOBA 2025: 2025年5月20~23日 | BSシステムズとの共同出展 | COEXコンベンション&エキシビションセンター(ソウル) | ブース#D326

2025年5月20~23日 | BSシステムズとの共同出展 | COEXコンベンション&エキシビションセンター(ソウル) | ブース#D326 ブロードキャスト・アジア2025:アジア・テック x シンガポール 2025年5月27~29日 | シンガポールエキスポ (Singapore Expo) | ブース#5I3-8 こちらでミーティングを予約

エイアイメディアの革新的なソリューションについて詳しくは、エイアイメディアのウェブサイトを参照されたい。

LinkedInで同社をフォローし、KOBAとブロードキャスト・アジアの最新情報を入手されたい。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用したライブ音声翻訳、キャプション生成、言語アクセシビリティソリューションの世界的リーダーである。

エイアイメディアの最新のイノベーションであるLEXI Voiceは、業界をリードするLEXIキャプションの精度を基に構築されたリアルタイムの多言語音声翻訳を提供して、世界中の視聴者がライブコンテンツを視聴する方法を変革する。 放送局、企業、イベントプロデューサー向けに設計されたLEXI Voiceは、ライブコンテンツを複数の言語で即時にアクセス可能にすることで、新たな収益源と視聴者層の拡大を実現する。

25か国以上で信頼されているエイアイメディアのエンドツーエンドのエコシステム (iCap、LEXI、Alta、Encoder Pro、LEXI Toolkitを含む) は、比類ない自動化、精度、スケーラビリティを提供する。 エイアイメディアは、従来の人間のワークフローを代替することに成功した実績を持ち、世界有数の組織がアクセス可能で包摂的な体験を大規模に提供できるようにしている。

報道関係者向け問い合わせ先:

フィオナ・ハッベン (Fiona Habben)

グローバルマーケティング責任者 (Head of Global Marketing)

Fiona.habben@ai-media.tv



本発表に関する写真はこちらで入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63aa1cbe-dd18-4ef4-bfa8-e4e97f64605e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.